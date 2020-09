Zákerná choroba zabije ročne stovky Sloveniek: Stačí málo a lekári by dokázali zachrániť veľa životov

Preventívne vyšetrenie u gynekológa by dokázalo ročne zachrániť životy približne 200 Sloveniek, ktoré podľahnú rakovine krčka maternice.

Ako vo štvrtok uviedol prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha na tlačovej konferencii onkologickej pacientskej organizácie Nie rakovine, jej príčinu - HPV vírus - totiž lekári dokážu včas odhaliť. Efektívnym riešením by bolo aj očkovanie detí približne v 13. roku života. Na dôležitosť prevencie poukazuje nová kampaň "Povedz nie rakovine krčka maternice - ochráň seba a svoju rodinu pred rizikom HPV".

Zakladatelia organizácie Nie rakovine Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman zdôraznili, že téme prevencie je potrebné venovať sa aj napriek situácii pandémie nového koronavírusu. Vyjdú preto do slovenských miest, kde budú hovoriť o tom, že na preventívne prehliadky chodí iba 20 percent žien.

Redecha priblížil, že rakovina krčka maternice je tretím najčastejším ženským zhubným ochorením vo svete. Celkovo na ňu trpí zhruba 2,3 miliónov žien. Na Slovenku na toto ochorenie podľa odborníka ochorie asi 600 žien a približne 200 až 230 žien v SR na toto zhubné ochorenie zomiera.

Najväčší výskyt rakoviny krčka maternice je vo vekovej kategórii od 40 do 55 rokov. "Ale výskyt už od 25 roku života nie je raritný," zdôraznil s tým, že ide o dobre preventabilné ochorenie, čiže pri dobrej prevencii by malo byť podľa odborníka len výnimočné.

Genitálna HPV infekcia je v súčasnosti najrozšírenejšie sexuálne prenosné ochorenie. Redecha zdôraznil, že bez prítomnosti HPV vírusu nebude ani rakovina krčka maternice. Existuje viacero typov tohto vírusu, ale len niektoré spôsobujú rakovinu, iné spôsobujú napríklad genitálne bradavice.

HPV pozitivita ešte nemusí znamenať, že žena dostane rakovinu. Dôležitým faktorom je podľa gynekologičky Sylvie Redechovovej aj to, akú má napríklad žena imunitu. Rizikovým faktorom je napríklad aj vyšší počet sexuálnych partnerov, či napríklad fajčenie. Približne 70 percent žien je počas života niekoľkokrát HPV pozitívnych, no trvá približne desať až 15 rokov, kým prejde do invazívneho stavu. Úlohou je preto podľa odborníkov zachytiť predrakovinové stavy, ide však o sekundárnu prevenciu.

Primárnou prevenciou je podľa odborníkov práve vakcinácia proti HPV vírusu. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor pediatria Elena Prokopová vidí riešenie vo vakcinácii, ktorá je proti HPV vírusu odporúčaná od 12 roku života. Je to prvé obdobie, keď sú deti v starostlivosti pediatrov. Sme mnohokrát členovia ich rodín. Vieme, v akom prostredí dieťa žije, ako sa správa. Mnohokrát vieme o prvých frajeroch skôr ako rodičia," komentovala s tým, že na Slovensku je pritom zaočkované proti HPV zhruba jedno percento ľudí.

Dodala, že ak zaočkujú dieťa do 14 roka života, budú mať veľmi silne vybudovanú imunitu voči tomuto ochoreniu.