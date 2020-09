Drucker si nedal servítku pred ústa: Miškovič parazitoval na štáte, za prehratý súdny spor si vyfaktúroval mastnú sumu

Advokát Michal Miškovič parazitoval na štáte aj prostredníctvom zastupovania Úradu pre jadrový dozor (ÚJD) pred súdom, za čo si vypýtal viac ako 19 000 eur, a to napriek tomu, že žalobu o zaplatenie pokuty zo strany ÚJD vo výške približne 7000 eur prehral.

Upozornil na to vo štvrtok líder mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker na tlačovom brífingu.

Pokutu vo výške 7131 eur udelil ÚJD Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), zaplatiť ju nechcel, preto si úrad najal Miškoviča. Keďže spor prehral, ÚJD tak namiesto 7000 eur, ktoré by sa v štátnom rozpočte presunuli "len z jedného vrecka do druhého", prišiel dokopy o takmer 30.000 eur, vyčíslil Drucker. Okrem toho podľa Druckerových zistení úrad zaplatil Miškovičovi za právne zastupovanie 172 625 eur za zhruba 2000 hodín práce. "Za peniaze vyplatené za právne služby pre ÚJD by počas celého roka mohol tento úrad zamestnávať až šiestich právnikov s mesačnou mzdou 1800 eur," podotkol Drucker. Aj so zákazkou za vyše 40.000 eur za prípravu verejného obstarávania si tak Miškovič podľa Druckera prilepšil na ÚJD o 213.000 eur. Ako poznamenal Drucker, v drvivej väčšine dostal Miškovič tieto peniaze za nič. "Aj z tohto dôvodu podám orgánom činným v trestnom konaní podnet na prešetrenie za fiktívne úkony a vyzývam vládu, aby okamžite urobila kontrolu na ÚJD a aby zjednala nápravu," dodal Drucker.

Pri prepočte na Miškovičovu hodinovú mzdu podľa Druckera nejde o 30 eur na hodinu, ktoré spomínal minister financií Eduard Heger (OĽANO), ale o viac ako trojnásobok. Ako vyčíslil Drucker, pre ÚJD pracoval Miškovič za hodinovú odmenu vo výške 86,40 eura, pre TIPOS za 92,40 eura, pre Ministerstvo životného prostredia SR za 102 eur a pre Slovenský pozemkový fond za 110,40 eura. Ako uzavrel Drucker, Miškovič si vďaka OĽANO polepšil už o milión eur.