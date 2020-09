Michal prišiel domov zo školy, naskytol sa mu hrozivý pohľad: Netradičný zásah vo Veľkej Lomnici

Hasiči hasia všetko čo nás trápi a páli a dokonca aj štípe. Presvedčili sme sa o tom pri netradičnom zásahu hasičov z Kežmarku.

Trojčlenná posádka záchranného hasičského Mercedesu prišla tesne po dvanástej na zásah do rodinného domu v obci Veľká Lomnica. „Dostali sme výzvu z krajského dispečingu, že v rodinnom dome ohrozujú obyvateľov osy. Aj keď takýto záchranný zásah nebýva častý, sme pripravení a vybavení aj na takéto výjazdy," priznal hasič Miroslav Dic (45), kým si obliekal špeciálny oblek s kuklou, práve na takéto prípady.

“Prišiel som zo školy domov na dvor a počul som zvláštny hluk. Nevedel som, čo to je, ale po chvíli som vo výklenku domu zbadal nejakú zvláštnu guľu. Keď som videl, že okolo lietajú osy, uvedomil som si, že je to veľké osie hniezdo a to hučanie ide z neho. Vyzeralo to krásne a zároveň hrozivo. Najprv som nevedel čo robiť. Vyskúšal som zavolať hasičov a tí bez okolkov povedali, že prídu. Zrejme nie som jediný s takýmto problémom. Je zaujímavé, že som si hniezdo ani ten hukot doteraz nevšimol. Museli ho vybudovať naozaj za pár dní. Je to úžasné, čo príroda dokáže. Je mi ľúto, že to musím dať odstrániť, ale naše spolužitie by asi nebolo moc priateľské," uviedol Michal, ktorý hasičov privolal. Celá „záchranná“ operácia trvala pár minút. Hasiči vybrali rebrík, skafander na bodajúci hmyz, špachtľu, vrece a aj sprej.

Požiarnik Miroslav oblečený v hnedom ochrannom obleku vyliezol k hniezdu, ktoré bolo asi 50 cm veľké, zhrnul ho do vreca a miesto vystriekal sprejom, ktorý eliminuje aktivitu hmyzu. „Akonáhle sa priblížite k ich hniezdu, osy aj včely začnú byť nepokojné a agresívne. Všetko musíme urobiť rýchlo, aby ich vyletelo z hniezda čo najmenej. Ak sú to včely, celý roj odnesieme včelárom. Osy vo vreci predpísanou metódou zahubíme a znehodnotíme, " dodal na záver.