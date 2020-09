Ignorácia vodičov v Bratislave naštartovala čitateľa: Toto určite nerobte, hrozí vám mastná pokuta!

Vytvoriť koridor pre prechádzajúce záchranné zložky je povinnosťou každého vodiča.

Záchranárska ulička je pojem, ktorý označuje koridor vytvorený vozidlami pri prechádzaní áut rýchlej zdravotnej pomoci, polície alebo hasičov. Autá musia vytvoriť priestor pre prejazd týchto vozidiel v strede dvoch prúdov.

Čitateľ s tým už má skúsenosti, no zarazili ho dvaja šoféri vo štvrtok ráno v Bratislave. Hoci všetky vozidlá pred a za nimi vytvorili záchrannú uličku, vodiči na dvoch bielych autách to z neznámych príčin odmietli. Či už nevenovali pozornosť riadeniu, alebo to urobili náročky, nevedno. Od 1.apríla 2020 je však vytvorenie záchranárskej uličky povinnosťou každého vodiča a skutok týchto dvoch ignorantov môže byť odmenený pokutou 99 eur.