Dopravu v Bratislave komplikujú kolóny a viacero nehôd: Tu sa zdržíte až 35 minút

V Bratislave a jej okolí sa na niektorých úsekoch v rannej špičke tvoria kolóny. Zdržanie je momentálne od desať do 35 minút. Dôvodom sú aj viaceré dopravné nehody.

Zelená vlna RTVS upozorňuje vodičov na nehodu v Bratislave na Račianskej pri Malej garde smerom von z mesta, na Košickej za zjazdom z Mosta Apollo v smere na Miletičovu, na konci Einsteinovej v smere na Prístavný most. Nehoda je aj za Rusovcami v smere do Petržalky. So zhustenou premávkou a zdržaním od desať do 25 minút musia vodiči rátať na diaľnici D2 za Jarovcami smerom do Maďarska, vo Vajnoroch v smere do centra Bratislavy, na Račianskej v smere do centra a na vjazde do Bratislavy po D2 zo Stupavy.

Stella centrum informuje o kolónach a zdržaniach do 35 minút v Bratislave na ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta, na Hradskej v smere od Vrakune, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy v smere od Senca a pred Prístavným mostom. Zhustená premávka je aj medzi Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi, v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy a za Blatným v smere na D1 a do Senca.