Williamsová po štrnásty raz v semifinále US Open, Azarenková stratila iba gem

Rakúsky tenista Dominic Thiem (27) sa suverénnym spôsobom prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Druhý nasadený hráč zdolal vo štvrťfinále turnajovú dvadsaťjednotku Alexa De Minaura z Austrálie hladko 6:1, 6:2 a 6:4. V boji o finále sa stretne s tretím nasadeným Rusom Daniilom Medvedevom, ktorý vyradil krajana Andreja Rubľova v troch setoch 7:6 (6), 6:3 a 7:6 (5). V druhom semifinále proti sebe nastúpia Nemec Alexander Zverev a Španiel Pablo Carreno-Busta.

Thiem, ktorý hral svoje prvé grandslamové štvrťfinále, potreboval na zdolanie de Minaura iba dve hodiny a štyri minúty. Dvadsaťsedemročný Rakúšan sa blysol 44 víťaznými údermi a predviedol 11 es, kým súper iba jedno.

Muži - dvojhra - štvrťfinále:

Dominic Thiem (Rak.-2) - Alex De Minaur (Austr.-21) 6:1, 6:2, 6:4, Daniil Medvedev (Rus.-3) - Andrej Rubľov (Rus.-10) 7:6 (6), 6:3, 7:6 (5).

Azarenková deklasovala Mertensovú

Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková suverénne postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále deklasovala šestnástu nasadenú Belgičanku Elise Mertensovú 6:1, 6:0.

Zápas trval iba hodinu a 14 minút. Azarenková zabojuje o finálovú účasť proti Američanke Serene Williamsovej, ktorá v pozícii nasadenej trojky zdolala Bulharku Cvetanu Pironkovovú 4:6, 6:3 a 6:2.

Azarenková sa prebojovala do svojho prvého grandslamového semifinále od roku 2013. Mertensovej nedala šancu, súperkino podanie zlomila v zápase šesťkrát, kým svoje stratila iba raz. Urobila iba 11 nevynútených chýb a predviedla 21 víťazných úderov. Bývalá svetová jednotka a víťazka nedávneho turnaja Western & Southern Open v New Yorku natiahla víťaznú sériu už na 10 zápasov.

Williamsová dosiahla svoje 106. víťazstvo na US Open a v semifinále vo Flushing Meadows sa predstaví po štrnásty raz v kariére. "Nikdy sa nevzdávam. Na začiatku som bola trochu unavená, ale s tým musím niečo spraviť, ak chcem víťaziť. Je to neuveriteľné, ako sa mi podarilo vrátiť do zápasu," uviedla Williamsová podľa agentúry AP.

Tridsaťosemročná Američanka je tak stále v hre o svoj 24. grandslamový titul v kariére. Ak by ho dosiahla, vyrovná rekord Margaret Courtovej.



Ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Viktoria Azarenková (Biel.) - Elise Mertensová (Belg.-16) 6:1, 6:0, Serena Williamsová (USA-3) - Cvetana Pironkovová (Bul.) 4:6, 6:3, 6:2.