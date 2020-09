Trojsetovú bitku dotiahla do víťazného konca: Williamsová sa raduje z postupu do semifinále

Americká tenistka Serena Williamsová (38) postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V stredajšom zápase štvrťfinále zdolala Bulharku Cvetanu Pironkovovú 4:6, 6:3, 6:2. Pironkovová, ktorá sa tento rok vrátila do súťažného diania po trojročnej pauze, vzdorovala iba v prvom sete. V piatej hre ukoristila podanie súperky a napokon sa ujala vedenia 1:0. Potom však tretia nasadená Williamsová zabrala.

Hoci prehrala svoj prvý servis v druhom dejstve, vzápätí zaváhanie napravila. Kľúčový moment prišiel v ôsmom geme, Američanka získala brejkbal, ktorý potvrdila a vyrovnala na 1:1. V rozhodujúcej časti hry už nenechala nič na náhodu, vypracovala si vedenie 4:2 a v závere nepripustila drámu. Triumf podčiarkla záverečnou čistou hrou. Williamsová ťažila zo skvelého servisu, keď dosiahla dvadsať es. Semifinal bound for the 14th time at the #USOpen



Serena Williams battles back to win her third straight 3-set match at the US Open pic.twitter.com/oBIfBkNdQe — ESPN (@espn) September 9, 2020 povedala Williamsová, ktorú delia od vytúženej dvadsiatej štvrtej grandslamovej trofeje dve výhry.

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Serena Williamsová (USA-3) - Cvetana Pironkovová (Bul.) 4:6, 6:3, 6:2