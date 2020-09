Briti si chceli užiť nevinnú pánsku jazdu v Prahe: Nakazili sa koronou, detaily vás rozčúlia

V anglickom regióne Staffordshire sa objavil zhluk nákazy koronavírusom, ktorý miestne úrady spájajú s výletom skupiny mužov do Prahy. Na nedávnej "pánskej jazde" sa údajne vírusom SARS-CoV-2 nakazilo najmenej päť účastníkov akcie, za zdroj nákazy bol však označený ďalší z členov skupiny. O prípade v stredu informoval web Stoke Sentinel.

Nákaza sa najskôr preukázala u dvoch členov kriketového klubu v obci Barlaston. Neskôr mali pozitívny test na koronavírus ešte ďalší traja účastníci víkendového pobytu v Prahe, píše Stoke Sentinel. Jeden z infikovaných podľa lokálneho hygienika po návrate nakazil svoju manželku, muž sa vraj neriadili vládnymi pravidlami spojenými s pobytom v zahraničí.

"Tá pánska jazda bola vskutku zaujímavá. Zdá sa, že pacient nula, teda prvý prípad nákazy z daného ohniska, to chytil v Londýne. Potom leteli lietadlom do Prahy s ďalšími desiatimi ľuďmi, strávili víkend tým, čím ho strávili, a počas tej doby sa prvému jednotlivci podarilo nakaziť päť ďalších ľudí, ktorí si to potom priniesli domov," uviedol Richard Harling, ktorý má na starosti verejné zdravie v grófstve Staffordshire.

Z článku Stoke Sentinel nie je celkom jasné, či k prenosu vírusu v britskej skupine došlo minulý víkend. Na ľudí, ktorí do Anglicka cestujú z Českej republiky, sa od 29. augusta vzťahuje povinnosť 14-dennej izolácie po príchode. Britská vláda teraz odporúča cestovať do ČR iba vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné.

"Mali sa uchýliť do karantény. Namiesto toho sa rozhodli ísť na kriketový zápas, takže tu to máte. Ukazuje to, že sa nemôžeme spoľahnúť na to, že sa všetci budú vždy správať zodpovedne," dodal hygienik Harling.

Británia podobne ako Česko v posledných dňoch hlási zvýšené počty pozitívnych nálezov na koronavírus, prírastky celkovej bilancie sa už niekoľko dní držia nad 2000 prípadmi. Podobné čísla Británia naposledy registrovala v druhej polovici mája.