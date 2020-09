Sagan prišiel po nešťastnom incidente o dôležité body: Boj o zelený dres ešte nevzdávam

Slovenského cyklistu Petra Sagana (30) preradili rozhodcovia na posledné miesto v skupine hlavného poľa v stredajšej 11. etape 107. ročníka Tour de France za nebezpečný manéver v záverečnom špurte.

"Dnes som bol rýchly. V špurte som sa snažil ísť po pravej strane. Podarilo sa mi ľahko predísť jedného z jazdcov, ale potom sa to začalo zužovať. Musel som sa pohnúť, aby som sa vyhol bariére, no vo výsledku som bol preradený. Stálo ma to veľa bodov, no boj o zelený dres ešte nevzdávam," povedal Sagan pre web Bora-Hansgrohe.

V napínavom záverečnom špurte sa Sagan snažil pretlačiť po pravej strane okolo van Aerta a dostal sa s ním do kontaktu, keď vystrčil ľavé rameno. Belgičan z Jumbo-Visma mu to po prejazde cieľom vyčítal, ukázal mu prostredník a podľa informácií miestnych médií sa ihneď obrátil na komisárov.

Tí rozhodli, že sa trojnásobný majster sveta v špurte správal nedovolene a preradili ho na posledné miesto skupiny, ktorá prišla do cieľa v rovnakom čase. Podľa portálu cyclingnews.com potrestali Sagana podľa sekcie 5.1 pravidiel UCI. Tá hovorí, že "odchýlka od zvolenej dráhy, ktorá prekáža, alebo ohrozuje iného pretekára, či nepredvídateľný špurt (vrátane potiahnutia za dres či za sedlo, zastrašovanie alebo ohrozenie úderom hlavou, kolenom, lakťom, ramenom, rukou atď), bude potrestaný pokutou 500 švajčiarskych frankov, odobratím 25% bodov, ktoré získal víťaz etapy, a preradenie na posledné miesto pretekárovej skupiny.