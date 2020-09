Prírastky nakazených na COVID-19 u našich susedov lámu rekordy: Dáme Česko na červenú mapu?

Čísla nakazených stúpajú rapídnym tempom! Nielen na Slovensku nám pribúda ľudí s ochorením COVID-19, alarmujúce správy prichádzajú najmä z Česka, kde počet prípadov za utotok vyskočil takmer na 1 200.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Situácia nie je ružová ani v Rakúsku a preto môžu do hry opäť vstúpiť mimoriadne opatrenia. Je namieste zatvoriť hranice?!

Na Slovensku pribudlo v utorok 161 pozitívnych prípadov v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Viac ako 20 ľudí leží na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo potrebuje pľúcnu ventiláciu. „Plnšie je infekčné oddelenie v Michalovciach, Prešove, Nitre, Trenčíne a Bratislave,“ informoval pred rokovaním vlády minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý už tiež prešiel testovaním kvôli styku s pozitívne nakazenou osobou.

Zároveň na Slovensku ideme podľa šéfa rezortu odbremeniť pracovníkov a zavedieme nový inštitút. Keď príde pozitívna SMS, dotyčný človek bude musieť sám obvolávať všetky svoje kontakty. „Tie reporty bude dávať elektronicky na úrad verejného zdravotníctva, čím výrazne uľahčí prácu regionálnych hygienikov. Doteraz to bolo tak, že pozitívny test volal dotyčnému hygienik a začalo sa šetrenie,“ uviedol Krajčí.

Rekordné čísla

Situácia sa zhoršuje aj v okolitých krajinách. Najhoršie sú na tom naši západní susedia. V Česku potvrdili v utorok 1 164 ľuďom pozitívny test na nový koronavírus. Doterajší rekord bol pritom 796 prípadov. „Od štvrtka bude povinnosť nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch budov,“ uviedol český minister zdravotníctva jedno z opatrení, ktoré krajina zavádza.

Prahu, kde je situácia najdramatickejšia, už do červenej farby dalo Belgicko, obemedzenia pre cestovanie Pražanov zavedie aj Nemecko. Český premiér Babiš o tom hovoril s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. „Navrhnem, aby sme ľuďom rozdali respirátory a rúška, respirátory FFP2 by mali dostať predovšetkým dôchodci,“ povedal Babiš s tým, že majú dostatočné zásoby zdravotníckych pomôcok.

Situácia v Česku je momentálne horšia ako v Belgicku či Holandsku, ktoré už máme na červenej mape. Preto je namieste otázka, či podobné opatrenia nezavedieme aj voči našim susedom. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marti Klus tvrdí, že už majú pripravené návrhy pre konzílium aj pandemickú komisiu, ktorí budú mať hlavné slovo.

„Niečo urobiť musíme. My sme už dali určité návrhy - od merania teploty námatkového alebo permanentného až po negatívny test, možno sa vrátime ku kratším pobytom bez karantény, čo sme mali na 48 hodín onoho času. Uvidíme, čo si z toho naši epidemiológovia vyberú,“ povedal pre Nový Čas s tým, že Slovensko zrejme prejde do režimu takzvaných žltých krajín. Zatvorenie hraníc je podľa neho aj premiéra krajnou možnosťou, ktorú by neradi voči Česku či Rakúsku zaviedli.

Dať do červenej farby len niektoré regióny je z hľadiska dosledovanosti podľa neho komplikované. „Je to ale veľmi ťažko vynútiť, keby sme zaviedli hraničné kontroly, niekto by povedal, že ide z Brna a nie z Prahy a my to nedokážeme odhaliť,“ dodal Klus.