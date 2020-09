Tvrdý trest za nebezpečný manéver: Sagan prišiel o pódium a skončil na poslednom mieste!

Slovenského cyklistu Petra Sagana (30) preradili rozhodcovia na posledné miesto v skupine v stredajšej 11. etape 107. ročníka Tour de France za nebezpečný manéver v záverečnom špurte.

Namiesto pôvodného druhého miesta tak obsadil 85. priečku a prišiel o cenné body v boji o zelený dres. Víťazstvo zaznamenal Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal), ktorý zvládol 167,5 km dlhú trasu zo Châtelaillon-Plage do Poitiers za 4:00:01 h. Na druhé miesto sa posunul Ír Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) a na tretie Belgičan Wout van Aert z Jumbo-Visma, ktorý sa so Saganom dostal do kontaktu. Na čele celkového poradia sa udržal Slovinec Primož Roglič z Jumbo-Visma.

V napínavom záverečnom špurte sa Sagan snažil pretlačiť po pravej strane okolo van Aerta a dostal sa s ním do kontaktu, keď vystrčil ľavé rameno. Belgičan z Jumbo-Visma mu to po prejazde cieľom vyčítal, ukázal mu prostredník a podľa informácií miestnych médií sa ihneď obrátil na komisárov. Tí rozhodli, že sa trojnásobný majster sveta v špurte správal nedovolene a preradili ho na posledné miesto skupiny, ktorá prišla do cieľa v rovnakom čase. Saganovi však môžu hroziť aj ďalšie sankcie v podobe odpočtu bodov v bodovacej súťaži, straty času v celkovej klasifikácii či finančnej pokuty.

V bodovacej súťaži je Sagan aj po revidovaných výsledkoch na 2. mieste, no prišiel o body a momentálne ich má na konte 175. Prvý Bennett si polepšil a dokopy získal 243 bodov, na tretie miesto sa posunul domáci Bryan Coquard (157 b).

Sagana vylúčili z Tour v roku 2017 po incidente s Britom Markom Cavendishom v záverečnom špurte 4. etapy, no Medzinárodná cyklistická únia (UCI) v decembri oznámila, že išlo o nešťastnú a neúmyselnú udalosť.

Výsledky 11. etapy (Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167,5 km):

1. Caleb Ewan (Aus./Lotto Soudal) 4:00:01 h, 2. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quickstep), 3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Bryan Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept), 5. Clement Venturini (Fr./AG2R la Mondiale), 6. Mads Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 7. Luka Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott), 8. Hugo Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation), 9. Oliver Naesen (Belg./AG2R la Mondiale), 10. Ryan Gibbons (JAR/NTT), ... 85. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) rovnaký čas



Celkové poradie:

1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 46:15:24 h, 2. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +21 s, 3. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +28, 4. Romain Bardet (Fr./AG2R la Mondiale) +30, 5. Nairo Quintana (Kol./Arkea-Samsic) +32, 6. Rigoberto Uran (Kol./EF Pro Cycling) +32, 7. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +44, 8. Adam Yates (V.Brit./Mitchelton-Scott) +1:02, 9. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:15, 10. Mikel Landa (Šp./Bahrajn McLaren) +1:42, ... 91. SAGAN +1:53:23



Bodovacia súťaž:

1. Bennett 243 b, 2. SAGAN 175, 3. Coquard 157