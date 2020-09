Starosta Ihnát odpratáva z Košíc nepojazdné autá: Na neporiadnych majiteľov vymyslel vlastný fígeľ

Nezvyčajné hobby! Starosta košickej mestskej časti Ťahanovce Miloš Ihnát (53) vo voľnom čase vyhľadáva autovraky a nepojazdné autá a snaží sa ich odstraňovať.

Za štyri roky sa mu podarilo uvoľniť už viac ako 100 parkovacích miest, čo predstavuje kapacitu malého parkovacieho domu. Na neporiadnych majiteľov vymyslel vlastný fígeľ, ktorý zafungoval. Presviedča ich, aby vozidlá sami odtiahli, legálne predali či prepísali na súkromníkov, čím im šetrí peniaze za prípadnú pokutu.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V Ťahanovciach bojujú šoféri o každé parkovacie miesto. Mestská časť sa borí s problémovými pozemkami a má málo možností na vytvorenie nových parkovísk. Aj preto sa starosta Miloš Ihnát pustil do mravenčej práce odstraňovania vrakov zo sídliska. „Do ideálneho stavu nám tu chýba okolo 2 500 parkovacích miest. Jedným z riešení, ako tento nepriaznivý stav s parkovaním zmierniť, bolo odstrániť vraky a autá bez technickej (STK) a emisnej kontroly (EK),“ priblížil.

Robí to vo voľnom čase a za ten čas na jeho podnety už odpratali 104 vrakov. „Najprv zisťujem meno vlastníka cez susedov a pýtaním sa v okolí. Keď sa mi to podarí, oslovím majiteľa a bavím sa s ním, že nemá platnú STK či EK, niekedy ani štátnu poznávaciu značku, a teda nespĺňa podmienky prevádzky na cestnej komunikácii,“ uviedol Ihnát s tým, že potom majú niekoľko možností, ako postupovať.

„Buď si človek dodatočne urobí potrebné potvrdenia a auto sa zaradí do prevádzky, alebo ho odtiahne. Ak to neurobí, hrozia mu sankcie od mestskej polície a ak pokuty nezaplatí a nenapraví stav, vec sa postupuje Okresnému úradu, kde sa penále môžu vyšplhať na vyše 300 až 600 eur,“ upozornil Ihnát. Táto suma by mala byť podľa starostu dostatočne odstrašujúca, keďže často prevyšuje hodnotu vozidla.

V merku má ešte 30 áut

Problémom je aj to, že mestská polícia nemá dostatok kapacít, kam by vraky umiestnila a ďalším problémom sú aj lehoty na odtiahnutie nepojazdného auta. Starosta preto navrhol, ako problém riešiť. „Či už vlastník spolupracuje alebo nie, musím ho presvedčiť a ukázať mu, že existuje riešenie. Vozidlo môže legálne a zákonne prepísať či odpredať inému súkromníkovi, a ten ho buď predá, alebo rozoberie na súčiastky,“ uviedol Ihnát s tým, že je to výhra pre každú stranu.

„Majiteľovi auta sa nebudú hromadiť pokuty a občanom sa uvoľní parkovacie miesto,“ doplnil. Medzi nepojazdnými autami a vrakmi na Sídlisku sú aj kusy zo zahraničia. „Máme tu ešte okolo 30 áut, ktoré vykazujú znaky vrakov, alebo nemajú STK či EK a blokujú voľné parkovacie miesta,“ uzavrel.