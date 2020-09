Posledná rozlúčka s Říhom († 61) bez jeho lásky: Prečo neprišla partnerka Soňa?

Poslednou životnou láskou nebohého trénera Miloša Říhu († 61) bola Soňa Obšutová (41).

So Slovenkou tvoril pár posledných päť rokov a žili aj v jednej domácnosti v Lieskovci pri Zvolene, kde práve Říha kúpil rodinný dom. V spomínanom dome našli začiatkom augusta skolabovaného Miloša a práve Soňa mu zavolala záchranku, ktorá ho eskortovala do nemocnice v Banskej Bystrici, odkiaľ ho neskôr previezli do Prahy.

Hoci rodina Říhu tvrdí, že sa spolu rozišli už dávnejšie, podľa našich informácií to nie je pravda. Práve jeho slovenská láska mu bola oporou do posledných chvíľ jeho života. Na poslednej rozlúčke sa však včera v pardubickom krematóriu nezúčastnila, pretože nechcela zbytočne vyvolávať napätie k úcte k Milošovi. „Prežila som s ním nádherné chvíle. Chcem mu odkázať, že na neho nikdy nezabudnem, že bude stále v mojom srdci i v srdci mojich detí,“ vyjadrila sa pre Nový Čas Soňa, ktorá podľa našich informácií navštívi v blízkej dobe miesto posledného odpočinku svojej lásky a sa s ňou rozlúči...