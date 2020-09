Pri útoku v parížskej reštaurácii zomrelo šesť ľudí: Zvrat v prípade prišiel po 38 rokoch

Nórska polícia zatkla v meste Skien šesťdesiatnika, ktorý je vo Francúzsku podozrivý v súvislosti s teroristickým útokom v parížskej reštaurácii z roku 1982.

Informovali o tom noviny Dagbladet s tým, že nórskeho občana zatkli na základe žiadosti Francúzska a vo štvrtok ho čaká pojednávanie o väzbe. Noviny sa odvolávali na bezpečnostnú agentúru PST, tá však bezprostredne zatknutie nepotvrdila. Muža mali zatknúť na základe európskeho zatykača. Podľa Dagbladet to bolo po druhý raz, čo Francúzsko žiadalo o jeho zatknutie.

Útok na reštauráciu Jo Goldenberg v parížskej židovskej štvrti sa odohral 9. augusta 1982. Skupina palestínskych ozbrojencov zaútočila na zariadenie granátmi a spustila streľbu zo samopalov. Útok si vyžiadal šesť mŕtvych a 22 zranených. Po takmer 33 rokoch od útoku francúzske úrady vydali medzinárodné zatykače na troch podozrivých, o ktorých sa predpokladá, že sú bývalými členmi extrémistickej Organizácie Abú Nidala, odštiepeneckej skupiny Organizácie za oslobodenie Palestíny (PLO).

V roku 2015 zatkli úrady v Jordánsku Zuhajra Muhammada Hasana Chalíla al-Abbásího, ktorý je jedným z podozrivých. Ďalší dvaja by mali byť podľa francúzskych úradov v Nórsku a na palestínskych územiach. Spomenutý nórsky občan podľa Dagbladet prišiel do Nórska v roku 1992 ako žiadateľ o azyl. Muž popiera, že bol niekedy v Paríži. V roku 2015 ho však podľa denníka identifikovalo viacero svedkov. "Je to skutočná úľava pre mojich klientov, ktorí začali pochybovať o vôli Francúzska nájsť pravdu v tejto záležitosti," reagoval na správy právnik príbuzných obetí Romain Boulet pre denník Le Parisien.