Monika Jankovská čelí ďalšiemu obvineniu: Jej advokát spochybnil svedkov, ktorí proti nej svedčia

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská čelí ďalšiemu obvineniu, tentoraz z trestného činu marenia spravodlivosti.

Obvinenie bolo vznesené v súvislosti so staršou kauzou reštaurácie Fatima v Trenčíne, potvrdil to jej advokát. Moniku Jankovskú v stredu vypočúvali na nitrianskej expozitúre Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Spolu s ňou bol predvedený aj jej svat Peter V., expolicajt Milan Ž., trenčianska advokátka Anna Ž. i doterajší svedok v kauze Michal V. Advokát Petra V. Rastislav Palovič po výsluchu potvrdil, že jeho klient bol takisto obvinený pre trestný čin marenia spravodlivosti. Pre neverejnosť prípravného konania však nechcel uviesť žiadne ďalšie podrobnosti o výsluchu. "Môžem povedať, že teraz putoval do cely policajného zaistenia a očakávam nejaké rozhodnutie prokurátora, ktorý ho buď prepustí, alebo podá návrh na väzbu," dodal Palovič.

Advokát Moniky Jankovskej Peter Erdős uviedol, že jeho klientka bola predvedená z dôvodu výsluchu a bolo jej následne doručené uznesenie o vznesení obvinenia za zločin marenia spravodlivosti formou účastníctva. "Týka sa to medializovaných skutkov v súvislosti s barom Fatima. Sme v prípravnom konaní, a preto nemôžem bližšie uvádzať to, čo bolo povedané, ale dovolím si povedať jednu zásadnú vec. Je absurdné, aby na základe takýchto svedeckých výpovedí bolo vznesené obvinenie voči mojej klientke. Pretože tieto osoby, ktoré údajne mali byť svedkami tejto trestnej činnosti, nemajú žiadne konkrétne poznatky o tom, že by moja klientka mala takéto niečo urobiť. Hovoria o inej osobe, že tak mala urobiť, iba dodávajú, že by to malo byť na jej pokyn," skonštatoval.

Erdős zároveň spochybnil dôveryhodnosť svedkov, ktorí vypovedajú voči Monike Jankovskej. "Viac ako osem rokov očierňujú moju klientku mediálne. Sú to osoby viackrát súdne trestané a dokonca ešte aj sú trestne stíhané za krivé obvinenie a ohováranie v súvislosti s tvrdeniami, ktoré uvádzajú na adresu mojej klientky. Takže teraz sa situácia zmenila a na základe týchto tvrdení, pre ktoré boli a sú stíhaní, týmto osobám teraz veríme. Veríme im len na základe tvrdenia nejakého jedného svedka, bez toho, aby uviedol akékoľvek konkrétnosti, čo by mala moja klientka urobiť," zdôraznil Erdős.

Ako doplnil, Monika Jankovská považuje výpovede svedkov v kauze baru Fatima za klamstvá. "Vzhľadom na to, čo bolo uvedené v odôvodnení uznesenia o vznesení obvinenia, a vzhľadom na to, že sa tam na moju klientku uvádzajú nepravdy, tak bola nútená priamo do zápisnice podať trestné oznámenie pre trestné činy ohovárania a krivého obvinenia," dodal Erdős.