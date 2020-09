Lela Ceterová po rozchode s Terminátorom Vémolom: Nové vlasy a plač pred fanúšikmi

Vzťah českého MMA zápasníka Karlosa Terminátora Vémolu a Slovenky Lely Ceterovej skrachoval koncom augusta.

Po tom, čo sa prevalila športovcova nevera, dvojicu pri sebe neudržala ani 9-mesačná dcérka Lili. Pred rozchodom prechádzal ich vzťah náročným obdobím, keď sa všetci traja nakazili koronavírusom. „Sklamala ma Karlosova nevera, pretrvávala medzi nami kríza, a preto som odcestovala do Bratislavy, kde som si pripravila potrebné záležitosti na sťahovanie,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti Lela.

Slovenku teraz čaká nový začiatok a ako to už u žien býva, po rozchode im dobre padne aj zmena zovňajšku. Často preto volia nové účesy. Lela žiadne drastické strihanie nepodstúpila, dala si len jemne stmaviť vlasy. ,,Nové začiatky, nové vlasy. Tentokrát som si dala slabý hnedý melír do vlasov. Chcelo to prirodzenú blond konečne. Už žiadnu blielu blond nechcem," vysvetlila priaznivcom na Instagrame, ktorých má až 260-tisíc.

Zmeny avizuje aj v obliekaní. ,,Nie je čas strácať čas. S novým životom prichádza zmena šatníka, bude oveľa miernejšia - koniec vyzývavému štýlu," prekvapuje sexica Lela. Hoci ju čaká nový začiatok, fanúšikom ukázala po ťažkom rozchode aj smutnú tvár. Pri nahrávaní krátkeho videa si utierala slzy. ,,Ďakujem za všetky nádherné správy, za všetku pomoc a podporu,“ odkázala priaznivcom slobodná mamička.