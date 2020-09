Hotovosť či gastráče? To je otázka!

Chcete stravné v hotovosti, na kartu, alebo vo forme lístkov? Možno už o pár mesiacov budete aj vy postavení pred túto otázku.

Kroky vlády totiž smerujú k tomu, že to bude práve zamestnanec, kto rozhodne o forme, akou mu bude po novom vyplácané stravné. Pre zamestnávateľov síce ďalšia zbytočná administratíva, ale pre zamestnanca lukratívna ponuka. Alebo, žeby nie?

Kašlem na obed, zaplatím si účty

Aj takto môže vyzerať scenár so stravným po novom. Možno si poviete, že máte jasno v tom a zvolíte si hotovosť. Čo si budeme klamať, hotovosť je lákavá pre každého. A to najmä, ak si človek uvedomí, že si tým vlastne zvýši mzdu a peniaze bude môcť použiť na čokoľvek, napríklad aj na platenie účtov, sporenie či hobby.

Aj v prieskume 2muse z februára tohto roka sa ukázalo, že peniaze namiesto lístkov by pracujúcich do veľkej miery tlačili do šetrenia. Viac ako polovica by si skôr strážila, koľko peňazí minie na obedy. Takmer každý tretí by dokonca kvôli hotovosti chodil na obed menej často. Človek by sa skrátka snažil ušetriť ešte aj na peniazoch, ktoré by boli určené v prvom rade na kúpu plnohodnotného obeda.

Vyšší plat už predsa máte

To však nie je jediná obava, ktorú so sebou stravné v hotovosti prináša. Ako by asi vyzeral rozhovor s nadriadeným o zvyšovaní vášho platu? Nepokúšal by sa argumentovať tým, že už predsa vyšší plat máte?

Ako ukázal prieskum, ľudia majú obavy, že stravné v hotovosti nahrá v tomto smere ich zamestnávateľovi. Viac ako polovica si myslí, že ak by prišli žiadať o zvýšenie mzdy, s veľkou pravdepodobnosťou by ich zamestnávateľ odbil. 74 % má za to, že odpoveďou by bolo, že už predsa vďaka stravnému vyššiu mzdu majú. 54 % dokonca vidí problém v tabuľkovo nastavenom plate, ktorý by bránil ďalšiemu zvyšovaniu.

Ak nechcete gastráče, gastrokarta je lepšou voľbou

Stáť teda budete nielen pred dilemou, či dostávať stravné v hotovosti, alebo vo forme lístkov. Ale aj pred otázkou, či si zmenou na hotovosť zbytočne nezatarasíte cestu k vyššiemu platu.

Človek navyše nemusí byť na slovo vzatý odborník, aby si nevšimol, kam táto možnosť voľby môže smerovať. Stravné postupne zanikne vo mzde a stratí svoj účel. Po diskusiách o tom, či zaviesť hotovosť, alebo ponechať lístky, prípadne či o forme stravného rozhodne zamestnávateľ, alebo zamestnanec, príde na rad ešte vyšší level debát: „Je ešte stravné vôbec stravným, keď ho ľudia využívajú na všetko možné? Nezaťažuje zbytočne celý tento systém podnikateľov?“ Čo myslíte, aká bude odpoveď? Nie je vôbec vylúčené: „Zrušme stravné!“

Pred rovnakou dilemou stálo pred pár rokmi aj Belgicko. Napokon sa však v roku 2016 rozhodlo, že stravné v hotovosti odmietne a prejde na jeho postupnú elektronizáciu. Belgičania si tak zachovali nielen samotný príspevok na stravu, ale aj jeho účelovosť. Ak chceme stravné zachrániť aj na Slovensku, namiesto hotovosti by malo po otázke nášho nadriadeného zaznieť: „Poprosím stravné na kartu.“ či „Zostávam pri gastrolístkoch.“