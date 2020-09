Mario († 64) sa nakazil koronavírusom, po 6 mesiacoch trápenia v nemocnici zomrel: Odkaz rozzúrenej manželky!

Kým si poňho prišla smrť, prešiel si veľkým utrpením.

Talian Mario Fanelli († 64) z provincie Rimini sa medzi prvými nakazil koronavírusom ešte v polovici marca, v nemocnici ležal až do septembra. Napokon boj s chorobou prehral. Jeho užialená manželka posiela všetkým, čo neveria, že koronavírus existuje, jasný odkaz.

"Keď počujem, že niektorí ľudia hovoria, že vírus neexistuje a ešte horšie, že ani nechcú nosiť rúška, chytá ma nekonečná zúrivosť," povedala mužova zdrvená manželka pre denník Corriere di Romagna. "Nevedia, čím všetkým sme si prešli, veci, ktoré neprajem ani tomu najhoršiemu nepriateľovi, dodala nešťastná vdova, ktorá bola rovnako infikovaná koronavírusom, no mala ľahký priebeh, píše denník Il Messaggero.

Ako informujú talianske médiá, Mario netrpel inými zdravotnými ťažkosťami, bral iba lieky na tlak. Ako tvrdí manželka, 20 dní po hospitalizácii mal Mario už negatívny test, no za ten čas COVID-19 napáchal v jeho tele toľko škôd, že zostal aj naďalej pripútaný na nemocničnom lôžku. "Bolo to srdcervúce. Pre neho, pre jeho rodinu a aj pre nás všetkých," uviedol primár jednotky intenzívnej starostlivosti Giuseppe Nardi. "Robili sme všetko pre to, aby sme ho zachránili," uzavrel.