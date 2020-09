Fico bojuje za odvolaného Vážneho: Nedôstojné! O pomoc budú žiadať Ústavný súd

Odvolanie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (SP) Ľubomíra Vážneho, ktoré v stredu odsúhlasil vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO), bude predmetom súdneho skúmania.

Ľubomír Vážny už nebude šéfovať Sociálnej poisťovni: Kto ho nahradí?

Vážny sa chystá obrátiť na Ústavný súd. Uviedli to v stredu predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico a Vážny, ktorý je poslancom Národnej rady (NR) SR za túto stranu. Podľa Fica sa odvolanie uskutočnilo nedôstojne a, ako uviedol, "čerešničkou na torte" je to, že vláda hneď aj zvolila Vážneho nástupcu, a to bez výberového konania.

Správu aktualizujeme.