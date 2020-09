Minister Krajniak: Pri úprave dôchodkového veku dôjde k zmenám

Parlament sa bude zaoberať návrhom týkajúcim sa úpravy zastropovania dôchodkového veku, ktorý má odstrániť krivdy v prípade niektorých ročníkov žien.

Budú však k nemu pripravené ešte pozmeňujúce návrhy. Uviedol to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) po rokovaní vlády, ktorá odsúhlasila novelu zákona o sociálnom poistení. Pôvodne na rokovanie vlády prišiel návrh, ktorý odporúčal, aby sa parlament zaoberal touto novelou až po rozhodnutí Ústavného súdu (ÚS) SR.

Novelu zákona pripravili poslankyne Petra Krištúfková (Sme rodina), Anna Zemanová (SaS) a Katarína Hatráková (OĽANO). Hnutie Sme rodina totiž dlhodobo kritizuje to, ako sa zastropoval dôchodkový vek na Slovensku za bývalej vlády, a preto už vlani podalo podnet na ÚS SR. V parlamente majú v súčasnosti poslankyne návrh, ktorý má odstrániť krivdu, ktorá sa stala pri zastropovaní dôchodkového veku ženám ročníkov 1957 až 1963. Ministerstvo práce pôvodne v návrhu uznesenia k tejto novele odporúčalo, aby sa ňou zaoberal parlament až po rozhodnutí ÚS SR k podnetu Sme rodina z niekoľkých dôvodov. Napríklad, že počas jedného roka sa opätovne navrhuje upraviť dôchodkový vek, čo neprispieva k právnej istote, upozorňovalo tiež na to, že spätné ustanovenie dôchodkového veku ovplyvnilo už vzniknuté nároky ľuďom.

Po rokovaní vlády sa však uznesenie upravilo, aby novelu parlament predsa len novelu prerokoval, ale predložené budú pozmeňujúce návrhy.

"Došlo k zmene uznesenia v tom, že vláda odporučila, aby po zapracovaní pripomienok parlament prerokoval tento návrh zákona. Ministerstvo financií SR aj ministerstvo práce pripravilo nejaké prepočty rôznych alternatív a najmä, v ktorom koľko by zmeny stáli. Bude pripravený pozmeňujúci návrh a na základe neho sa bude parlament rozhodovať," vysvetlil Krajniak.

Upraviť sa má najmä tabuľka v zákone, ktorá určuje dôchodkový vek ženám a mužom podľa počtu vychovaných detí. "Navrhuje sa upraviť dôchodkový vek poistenca, ktorý vychoval deti tak, aby mal znížený dôchodkový vek v porovnaní s dôchodkovým vekom bezdetného poistenca, ktorý sa narodil v tom istom roku, o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však v úhrne o 18 mesiacov, ak vychoval tri a viac detí," uvádza sa v návrhu zákona poslankýň.

Podľa ministra sa mal vyriešiť aj problém s retroaktivitou. "V prípade tých žien, ktoré už mali mať nárok, ale čas prešiel, ale nemôžu nastúpiť skôr do dôchodku, v tomto prípade by šlo o kompenzácie do budúcnosti. Čiže nebola by retroaktivita, že by dostali priznanú dávku do minulosti," povedal Krajniak.