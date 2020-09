Tréner z Extrémnych premien Maroš Molnár: V čom bola 3. séria iná ako predošlé?

Kondičný tréner Maroš Molnár (47) pomohol na vrchol mnohým športovým esám. Trénoval Dominiku Cibulkovú, Danielu Hantuchovú, Ľuba Višňovského... Jeho tvár sa však stala verejne známou až vďaka relácii Extrémne premeny, ktorá pomáha obéznym ľuďom vrátiť zdravie a znovu žiť bez akýchkoľvek obmedzení.

Nedávno sa začala na Markíze už tretia séria Extrémnych premien. Je v niečom iná ako predošlé?

Každá séria je o niečo kvalitnejšia, vždy sa niečo zlepší, pretože divákom chcete priniesť čosi nové. Prvá bola skok do neznáma, v druhej sme pridali nejaké extra bootcampy, kde sa naši chudnúci učili a vzdelávali, no a v tretej sa to udržalo a niečo nové sa zase pridalo. Rozprával som sa s kreatívnym režisérom Peťom Magátom, že ak budeme točiť štvrtú sériu, už mám v hlave tri vylepšenia a budem bojovať, aby sa tam dostali.

Ako sa vám nakrúcalo počas pandémie?

Netočili sme od marca. Hneď po deväťmesačnom vážení bolo treba všetko stopnúť a fungovali sme cez telefóny, maily... Na jednej strane to bolo fantastické, lebo za 9 mesiacov získali naši chudnúci veľké vedomosti, ktoré boli schopní sami zužitkovať. A teraz sa ukázalo, kto ako počúval a či dokázal dva mesiace cvičiť na základe našich plánov a kontrolovať sa, lebo keď je človek sám, vtedy najviac začne jesť a priberať. Tí, čo to zvládli udržať a schudnúť počas pandémie, majú na 50 % vyhraté.

Ako vyzerá váš bežný deň počas natáčania?

Každý je absolútne iný, záleží na tom, čo ideme natáčať. Keď sme napríklad vedeli, že pôjdeme niekoho prepadnúť ráno o šiestej, lebo nám tvrdil, že všetko dodržiava na 100 % a práve vtedy odchádza z domu, tak sme ho tam už museli čakať. S iným účinkujúcim sme zas išli na Lomnický štít, tiež to trvalo veľmi dlho, štverali sme sa hore, točili tam rozhovory, váženie... Všetko záleží na tom, čo chceme natočiť a čo všetko musíme stihnúť.