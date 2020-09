Známy slovenský spevák sa oženil: Krásna nevesta zažiarila v šatách s nadupaným dekoltom

Konečne sú svoji! Exsuperstárista Samo Tomeček (34) a jeho nádherná Sophie si na druhý pokus povedali vzájomné áno. Ten prvý totiž zmarila korona. Pozrite si zábery z ich veľkého dňa.

Čo sľuboval, to sa aj naplnilo. Samo Tomeček koncom augusta v rozhovore pre Nový Čas avizoval, že na jeseň sa z neho stane ženáč. Pôvodný termín zmaril COVID-19, s novomanželským bozkom cez rúško a pár ľuďmi za chrbtom si svadbu proste nevedel predstaviť.

Ich vytúžený deň nakoniec prišiel začiatkom septembra, keď konečne mohol svojej nádhernej Sophie povedať áno. Nevesta s dokonalými krivkami zažiarila v princeznovských šatách s decentným dekoltom. Ako skôr Samo prezradil, na svadbe plánovali mať do 100 ľudí a namiesto kapely mal v pláne, že im zaspieva jeho kolegyňa zo šou Milujem Slovensko Katka Števlíková.

"Chcel som to tak, aby sme sa nebrali kvôli zväčšenému brušku mysliac na ďalšiu osobu v našich životoch, ale práve aby sme sa zobrali z lásky a potom aj z lásky vzniklo po svadbe niečo ďalšie," prezradil Samo, čo ho zrejme už v najbližšom období čaká. "Už mám na to svoj vek. Teším sa na to," uzavrel dnes už ženáč Tomeček.