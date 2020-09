Ronaldo hlavnou hviezdou Ligy národov: V reprezentácií prekonal stovku gólov

Futbalisti Francúzska zvíťazili v utorňajšom dueli A-divízie Ligy národov nad Chorvátskom 4:2.

V repríze finále MS 2018 rozhodli v Paríži domáci o svojom triumfe dvoma gólmi v druhom polčase. Francúzi majú v 3. skupine na konte plný počet šesť bodov rovnako ako líder Portugalsko, ktoré zvíťazilo vo Švédsku 2:0 dvoma gólmi Cristiana Ronalda.

Chorváti sa na prázdnom Stade de France ujali vedenia v 17. minúte, keď sa po rohovom kope presadil zvnútra šestnástky Dejan Lovren. V úplnom závere prvého polčasu Francúzi otočili skóre - najskôr Antoine Griezmann volejom vyrovnal a potom po strele Anthonyho Martiala do žrde si brankár hostí Dominik Livakovič nešťastne zrazil loptu do siete. Po zmene strán ešte striedajúci Josip Brekalo vyrovnal na 2:2, no obranca Dayot Upamecano a Olivier Giroud z penalty zariadili dvojgólové víťazstvo Francúzov.

100 x CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/jKEhSDgf4a — ROJAS M1L GR4U 16/45 í ¼í·¾í ¼í·ª (@ROJASM1LGR4U) September 8, 2020

Jubilejný 100. presný zásah v reprezentácii zaznamenal v 45. minúte z priameho kopu, keď exportnou strelou približne z 23 metrov ponad múr do pravého horného rohu bránky nedal šancu brankárovi Robinovi Olsenovi. Potrestal tak faul domáceho stredopoliara Gustava Svenssona, ktorý navyše musel po druhej žltej a následnej červenej karte predčasne opustiť ihrisko. V 72. minúte potom Ronaldo, ktorý chýbal v úvodnom vystúpení obhajcov trofeje proti Chorvátsku pre infekciu v palci na nohe, pridal ďalší výstavný gól spoza šestnástky a stanovil konečné skóre duelu.

V historickej tabuľke reprezentačných strelcov figuruje Ronaldo so 101 gólmi na druhej priečke. Dosiahol ich v 165 medzištátnych dueloch. Na čele je Iránec Ali Daei so 109 zásahmi v 149 zápasoch. Na treťom mieste je Ferenc Puskás s 84 gólmi.

Dvoma gólmi sa pod to podpísal Michy Batshuayi. V Kodani sa medzi Dánskom a Anglickom zrodila bezgólová remíza.

Gruzínsko pod vedením slovenského trénera Vladimíra Weissa remizovalo doma so Severným Macedónskom 1:1. V tabuľke 2. skupiny C-divízie im patrí so štyrmi bodmi priebežne druhá priečka. Gruzínci viedli od 13. minúty po góle Tornikeho Okriašviliho z penalty, súper však ešte do prestávky vyrovnal zásluhou Stefana Ristovského. V 64. minúte videl červenú kartu za hostí Visar Musliu, no Gruzínsko presilovku na víťazný gól nevyužilo. V druhom dueli skupiny si Arménsko doma poradilo s Estónskom 2:0.

17. a 69. Batshuayi, 13. Witsel, 50. Mertens, 80. Doku – 10. H. Fridjónsson43. Griezmann, 45.+1 Livakovič (vlastný), 65. Upamecano, 77. Giroud (z 11m) – 16. Lovren, 55. Brekalo45. a 77. Ronaldo, ČK: 44. Svensson (Švéd.)90.+3 Bečiraj (z 11 m), ČK: 85. Martins (Lux.)29. Medvedev13. Okriašvili (z 11 m) – 33. Ristovski, ČK: 64. Musliu (S. Mac.)

Jerevan

Arménsko – Estónsko 2:0 (1:0)

Góly: 44. Karapeťjan, 65. Angulo

tabuľka:

1. Sev. Macedónsko 2 1 1 0 3:2 4

2. Gruzínsko 2 1 1 0 2:1 4

3. Arménsko 2 1 0 1 3:2 3

4. Estónsko 2 0 0 2 0:3 0



D-divízia

2. skupina:

Serravalle

San Maríno - Lichtenštajnsko 0:2 (0:2)

Góly: 3. Hasler, 14. Y. Frick