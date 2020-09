Drsný útok v Komárne: Zákazník napadol v potravinách niekoľko ľudí, posledný mu to spočítal!

Jeho agresívne správanie voči ostatným malo prekvapivý koniec!

V Komárne došlo pred pár dňami k nepochopiteľnému incidentu. Jeden zo zákazníkov potravín tam napadol predavačku a následne ďalšiu nevinnú ženu, ktorá stála kúsok od pokladnice. Keď však chcel svoj hnev a päste vzápätí nasmerovať na jedného z mužov, ktorý si prišiel nakúpiť, schytal pekných pár rán. Hrozivý prípad rieši aj polícia.

Podľa informácií portálu ahojkomárno.sk, ktorému do redakcie prišlo video s incidentom, malo k útoku dôjsť na siedmom sídlisku v Komárne. Agresívny zákazník podľa záberov zaútočil na predavačku pri pokladnici a následne sa pustil aj do jednej zo zákazníčok. Jeho cesta ďalej viedla k východu, kde sa stretol so zákazníkom, ktorému tiež uštedril úder.

Chlap, do ktorého sa agresor pustil, mu však nezostal nič dlžný a pár ranami ho zakrátko spacifikoval. Podľa našich zistení predchádzalo desivému útoku to, že agresívny chlap nemal rúško. Ako informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, k šokujúcemu napadnutiu v predajni prišlo ešte 2. septembra. „Komárňanskí policajti muža zadržali na mieste a následne bol obvinený z trestných činov ublíženia na zdraví a výtržníctva,“ dodala.

Skončili so zraneniami

Podľa informácií Nového Času mal byť útočníkom 39-ročný Anton. Ten mal najskôr napadnúť Zuzanu (65) tak, že ju päsťou udrel do oblasti ľavej lícnej kosti. Žena spadla na zem a utrpela podľa predbežnej lekárskej správy zlomeninu kostrče a ďalšie zranenia. Jeho agresia sa však týmto neskončila a päsťou do oblasti nosa mal vzápätí udrieť ďalšiu ženu. Silvia (45) po útoku rovnako skončila so zraneniami.

Nový Čas oslovil aj samotné potraviny, ktoré však prostredníctvom vedenia odkázali, že sa vyjadrovať nebudú. Ako sme sa však dozvedeli od jednej zo zamestnankýň, na mieste nebol v čase incidentu žiaden pracovník SBS, lebo žiadneho v tejto predajni nemajú. Radi by však poznali identitu neznámeho muža, ktorý výtržníka v predajni spacifikoval, aby mu prejavili vďačnosť.