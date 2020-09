Zamestnanci PPS Group Detva v obavách: V strojárňach hrozí prepúšťanie

Ak sa strojárne nedočkajú podpory štátu, budú musieť prepúšťať.

V PPS Group Detva vládne neistota súvisiaca s nepredĺžením programu na udržanie zamestnanosti a ohrozená je stovka pracovných miest. Doteraz od začiatku pandémie nepredĺžili zmluvu 62 ľuďom. Aj odborári považujú túto situáciu za vážnu. Firma v apríli nahlásila hromadné prepúšťanie 736 zamestnancov. Napokon sa po prijatých opatreniach podarilo situáciu stabilizovať a udržať väčšinu miest.

„Nepredĺžili sme pracovné zmluvy 62 pracovníkom. Po lete sa vrátilo 890 zamestnancov,“ uviedol riaditeľ pre ľudské zdroje Jozef Výbošťok. Podľa šéfa firemných odborov Stanislava Ľuptáka je problém, ak nebude pokračovať štátna pomoc. „Pokiaľ by nepokračovala, je možné, že firma zníži počet zamestnancov,“ potvrdil Ľupták. Fabrika považuje za problém aj obmedzenie výšky podpory na 880 € a zámer ministerstva práce zrušiť výnimky z platenia odvodov a daní z 13. a 14. platu.

„V prípade PPS je to pri zrušení výhod trinásteho platu 205-tisíc eur, ktoré si štát zoberie navyše, 110-tisíc navyše zaplatí zamestnávateľ a o 95-tisíc prídu zamestnanci. Dotkne sa to 650 ľudí v podniku,“ skonštatoval Výbošťok. Podľa šéfa odborárov je to nefér a pracovníkom sa to vôbec nepáči. „Pre mňa by to bolo zlé. Máme úver s manželkou a vychovávame deti,“ bojí sa straty práce zvárač Marcel (43).