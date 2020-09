Rodinu napadol roj ôs, na pomoc jej pribehol Roman: Zistíte, čo urobil, bude pre vás hrdinom

Policajt Roman sa vybral na cyklotúru, to ešte netušil, do akcej akcie sa v ten deň pustí.

Hrdina! Aj takým oslovením častujú Slováci policajta, ktorý sa nebojácne vrhol na pomoc rodine bojujúcej s rojom ôs. Sám pritom riskoval!

"V podvečer, keď sa npráp. Roman Kvasňovský vracal bicyklom domov, vybehol pred ním muž v šoku, ktorý utekal a kričal "Osy, osy!". Za ním z kríkov bežala aj žena s dvoma deťmi, pričom všetci sa metali a deti plakali," píšu policajti na sociálnej sieti.

Roman si všimol, že najviac napadli osy neznámu ženu s dcérou. Neváhal a snažil sa ich zbaviť ôs holými rukami. Žena mu povedala, že na mieste majú osobné veci, ktoré ešte potrebujú. Roman sa po ne vybral, no v tom zbadal roj ôs, ktorý ho hneď aj napadol. Preto utekal domov, ktorý od miesta nebol ďaleko, vzal postrek proti osám a ponáhľal sa naspäť. Postupne odpudil postrekom osy z každého a všetkých členov rodinky sa pýtal na ich zdravotný stav.

Napadnutý muž bol malátny a točila sa mu hlava. Najviac však hmyz dobodal ženu s dcérou. Roman ihneď zavolal sanitku, v čom si uvedomil, že aj on bude potrebovať pomoc, lebo je na bodnutie osou alergický. Napriek tomu sa do príchodu sanitiek snažil všetkých upokojiť, pretože sa mieste vládol chaos a obavy. Sanitky všetkých napokon odviezli do nemocnice. Celá rodinka sa má už podľa slov policajtov dobre a Roman je napriek 15 bodnutiam ôs v poriadku tiež.