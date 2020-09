Láska prebrala Tomáša z kómy! Po vážnej nehode bol ochrnutý, priateľka Lenka mu pomohla vyzdravieť

Prežili najsmutnejšie Vianoce v živote, plné strachu, obáv a sĺz.

Dva dni pred Štedrým večerom roku 2019 sa Tomáš (26) z Krupiny s priateľkou Lenkou (20) vracali z koncertu v Banskej Bystrici. Domov nedošli... Nadránom sa pod Zvolenským zámkom zrazilo ich auto s dodávkou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pri havárii utrpelo zranenia deväť ľudí. Najhoršie dopadol Tomáš, ktorý po prevoze v nemocnici bojoval o život. Desať dní ležal v bezvedomí a hrozilo, že trvalo ochrnie. Jeho láska Lenka mu bola po celý čas oporou a najťažšie chvíle strávila pri jeho posteli. Jej láskyplné dotyky a slová dodávali dokaličenému Tomášovi silu vrátiť sa do života.

„Na ten 22. december si vôbec nepamätám, ako keby sa ani nikdy nestal, akoby sa z môjho života vymazal,“ hovorí o osudnej noci Tomáš. Jeho priateľka Lenka, s ktorou bol v tom čase štyri mesiace, si však živo pamätá aj detaily havárie. „Utkvelo mi v pamäti, ako zraneného Tomáša vyberali z auta. Ja som utrpela otras mozgu a skončila som vo zvolenskej nemocnici,“ zaspomínala si Lenka. Tomáš dopadol po kolízii oveľa horšie než jeho priateľka.

Do nemocnice ho transportovali úplne dokaličeného. Okrem zlomeného prvého a druhého krčného stavca, si to odniesol aj ten piaty, ktorý mu praskol. Navyše mal zlomenú panvu a otras mozgu. Prognóza bola neurčitá a nádej na prežitie otázna, lekári navyše rodine zvestovali, že môže ochrnúť na ruky i nohy. Napriek tomu, že skúsení odborníci očakávali to najhoršie, mladík svoj boj nevzdal a po desiatich dňoch v bezvedomí precitol. To však bol len začiatok náročnej cesty...

Pri návšteve Lenky pohol rukou

Spočiatku nehybný Tomáš nemal veľa dôvodov na radosť, no obrovskou podporou mu bola najmä milovaná Lenka. „Bolo to hrozné. Prvé týždne ma k nemu nechceli pustiť, že by to pre mňa bolo veľmi náročné po psychickej stránke vidieť ho v tom stave,“ preradila Lenka, ktorá sa k svojmu milému nakoniec predsa len dostala. Nehoda ich vzťah ešte viac posilnila a dnes už spolu bývajú.

Doslova zázraky sa s Tomášom začali diať po prevoze z banskobystrickej do zvolenskej nemocnice. Jeho stav sa začal pomaly zlepšovať a zásadný pozitívny obrat nastal po 2,5 mesiaci. „Lenka bola práve u mňa na návšteve, keď sme zaznamenali môj prvý pohyb rukou. Následne sa mi vrátila citlivosť a schopnosť hýbať ramenami, rukami aj nohami,“ prezradil s úsmevom mladý muž.

Znova sa učil hovoriť

Tomáš sa musel učiť takmer všetko odznovu. Jesť, piť, hovoriť, hýbať rukami, nohami a najťažšou úlohou pre neho bola koordinácia pohybov. „Vo Zvolene sa ku mne všetci správali milo a s pochopením. Som im vďačný za to, ako mi pomohli. Samozrejme, veľmi ďakujem Lenke a aj mojim najbližším,“ dodal Tomáš, ktorý po desiatich týždňoch v nemocnici nastúpil na liečenie v Kováčovej. V máji svoj pobyt ukončil, no naďalej chodí na rehabilitácie, poctivo doma cvičí a s priateľkou chodí na prechádzky. Síce má ešte trochu problémy pri chôdzi, ale je to stále lepšie a s Lenkou plánujú spoločnú budúcnosť.