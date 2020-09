Multitalentovaná Ester Ledecká (25) to myslí s pokrom vážne.

Svedčí o tom video, ktoré zverejnila na sociálnej sieti Instagram. V minulosti sa česká olympijská víťazka pochválila zábermi, ako v plavkách pri bazéne mieša žetóny v jednej ruke.

To, že jej poker učaroval vidieť aj na aktuálnom videu, kde predviedla, ako jej to ide s miešaním kariet. Ledecká tak opäť potvrdila, že jej ide všetko, do čoho sa pustí.