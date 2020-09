Na zmenu máte čas do konca septembra: Na aké benefity lákajú zdravotné poisťovne

Na Slovensku dnes pôsobí jedna štátna a dve súkromné zdravotné poisťovne.

Každý z nás musí byť klientom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Dôvery alebo Unionu. Inak by si musel hradiť všetky výdavky u lekára či v nemocnici z vlastného vrecka. Raz do roka môžete poisťovňu zmeniť. Podať žiadosť môžete do konca septembra a novú poisťovnu budete mať od začiatku roka. Každá má legislatívou predpísané, čo musí uhradiť, ale zároveň ponúka svojim klientom aj benefity naviac.

Doplatky za lieky pre deti

Beáta Dupaľová Ksenzsighová, Union zdravotná poisťovňa

- Od konkurencie sa odlišujeme tým, že naše benefity sú férové a bez háčikov. Ak uhrádzame 100 eur na zuby, tak každý dostane tú svoju stovku. Nemusí byť členom veľkej skupiny, ani tento príspevok nedelíme na viac návštev u zubára. Okrem toho hradíme doplatky za lieky deťom do 18 rokov v neobmedzenej výške a párom, ktoré potrebujú umelé oplodnenie, prispievame na vyšetrenia až 1 300 eur.

Príspevok na zubára

Matej Štiepanský, Dôvera zdravotná poisťovňa

- Našim poistencom ponúkame 33 benefitov. Aj v tomto roku môžu naši poistenci využiť príspevok na zubné ošetrenia a dentálnu hygienu až do výšky 100 eur, pričom od budúceho roka to bude až do 150 eur. Medzi najobľúbenejšie výhody dlhodobo patrí aj možnosť získať späť doplatky za lieky až do 200 eur, od budúceho roka to bude až do 300 eur.

Postaráme sa o najťažšie diagnózy

Matej Neumann, Všeobecná zdravotná poisťovňa

- Dlhodobo vynakladáme najviac peňazí na jedného poistenca. Dokážeme sa spoľahlivo postarať aj o pacientov s najvážnejšími diagnózami a nielen o tých, ktorí potrebujú dentálnu hygienu. Svojim poistencom prinášame unikátny program benefi tov pre celú rodinu. Cez Peňaženku zdravia im umožní čerpať pre 4 až 8 členov rodiny a blízkym dodatočný finančný príspevok na zdravotnú starostlivosť podľa vlastného výberu, napríklad na okuliare, lieky, zuby, očkovanie a inú prevenciu.