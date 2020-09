Ženatý Maiga otvorene o hľadaní novej ženy: Nebráni sa ani Slovenke, má jednoznačné požiadavky

Svoje túžby sa rozhodol neskrývať! Hudobník a zabávač Ibrahim Maiga (57) momentálne zažíva neľahké obdobie.

Známeho speváka pandémia odstrihla od milovanej rodiny v Afrike, ktorú nevidel už dlhých desať mesiacov. Jeho najbližší mu naozaj veľmi chýbajú a spevák sa tak už nevie dočkať dňa, keď ich opäť uvidí. A keďže sa Ibi nikdy netajil tým, že je rodinne založený, začal v týchto ťažkých chvíľach premýšľať aj nad väčšou rodinou. Ďalšie dieťa by však chcel od novej ženy, pokojne aj Slovenky, ktorú by prijala aj jeho manželka Inna (24) s deťmi v Mali.

Spevák, ktorý sa zdržuje na Slovensku, na svojich najbližších v Afrike nezabúda. A o to viac v týchto časoch. Tvár hitu Čierna bača síce svoju rodinu nemôže už desať mesiacov navštíviť, pomáha im aspoň na diaľku a posiela peniaze. „Deti sa ma stále pýtajú, kedy prídem. Ja sa im snažím vysvetliť, že je zlá choroba vo svete. Ale keď sa to skončí, tak prídem. Hneď, keď sa bude dať, vycestujem za nimi,“ povedal Novému Času Ibi ešte v máji, ktorému najbližší chýbajú.

Tých stále ešte nevidel a to ho trápi. Maiga však pozerá aj dopredu a v budúcnosti vidí po svojom boku nielen manželku Innu, ale aj inú ženu. Na otázku, či by chcel ešte väčšiu rodinu, odpovedal jasne.prezradil a naznačil, že matku ešte nemá vybratú. Maiga, ktorý žije dlhé roky na Slovensku, priznal, že by sa nebránil ani tomu, že by to bola žena z našej krajiny.

„Nechám sa prekvapiť, ktorá bude tá šťastná. Ja môžem mať až štyri ženy. A ak nájdem normálnu Slovenku, ktorá bude úprimná a dobrá, tak super. Ale musí byť fakt dobrá. Lebo s atraktívnou a peknou ženou môže človek stráviť príjemný čas, ale s naozaj dobrou ženou vydrží muž aj celý život,“ povedal Ibi, ktorý má ako moslim povolené mnohoženstvo. Ten však ešte žiadnu favoritku nemá. „Nie je ešte nijaká žena v mojom živote. No mama ma do toho tlačí. Ale ja neviem, čo ešte bude.“

Dohoda s manželkou

„Moja žena mi povedala, že ma iba prosí, že keď budem chcieť ešte nejakú babu, tak nech mi ju môže vybrať ona. Aby si, samozrejme, rozumeli,“ vysvetlil spevák. „U nás je jednoducho taká kultúra a ženy berú úplne normálne, že muži môžu mať aj dve, tri, štyri ženy. Nerobia z toho žiadny problém a neberieme to ako neveru. Žiarlia, lebo sú tiež len ľudské bytosti, ale naučili sa s tým žiť.“

Pre Ibiho je v manželstve najdôležitejšia dôvera. „Úprimne môžem povedať, že som ju nikdy nepodviedol. Nie je to jednoduché, ale nerobím to, čo nemám rád,“ dodal zabávač, ktorému sa ale polygamia páči a odporúča ju aj na Slovensku. „Možno keby mali Slováci mnohoženstvo, tak by chlapi toľko svoje ženy tiež nepodvádzali. Myslím si, že mužom treba dať to, čo chcú, aby potom nemuseli klamať,“ ukončil Maiga.