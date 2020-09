Galavečer OTO 2019 rozpútal vášne: Ostrá kritika Kandráča za zosmiešňovanie Boha

Svoje rozhodnutie oľutoval?! Galavečer OTO 2019 sa nestretol u všetkých svojich divákov s pochopením.

Kritika prišla hlavne zo strany náboženskej obce, ktorej prekážalo predovšetkým predstavenie tzv. „boha šoubiznisu“. Večer vyvrcholil dokrútkou, v ktorej nominanti na Speváka roka využili toalety na možnosť spovede pred vymysleným bohom. Medzi nimi bol aj hlboko veriaci Ondrej Kandráč (42), ktorý si účinkovaním v dokrútke pohneval fanúšikov. Čo na to samotný spevák?!

Kandráč sa na verejnosti netají tým, že spolu so svojou rodinou sú veriaci. Okrem energickej hudby môžu byť práve náboženské presvedčenie a rodinné zázemie dôvodmi, prečo si Kandráč získal priazeň svojich fanúšikov. Tá je však teraz naštrbená.

Môže za to rozhodnutie produkcie programu natočiť dokrútku so spoveďou k vymyslenému bohu na záchode, s ktorou umelec súhlasil a celkom vierohodne ju zahral. Kým niektorí sa na scénke zabavili, našli sa aj takí, ktorých doslova pobúrila. A bolo ich naozaj dosť. „Svätú spoveď ste povýšili na úroveň záchodového monológu. Bude to súdiť Pán Boh. Nech je vám úcta k nemu vzácnejšia ako nejaký OTO,“ nešetrili kritikou Kandráča fanúšikovia na jeho profile.

Kandráč sa za svoje vystúpenie kajúcne ospravedlnil: „Produkciou som bol oboznámený s tým, že jednoduchý a krátky scenár dokrútky mi bude vysvetlený priamo na pľaci. Priznám sa, že na mňa pôsobil rozpačito, zahral som však to, čo bolo v scenári. Neuvedomil som si, že moje vystúpenie môže byť chápané ako zosmiešnenie Najvyššieho. Chcem sa všetkým, ktorí boli mojím vystúpením pobúrení, ospravedlniť.“

Z „boha šoubiznisu“ mala zmiešané pocity a ostro sa k nemu vyjadrila aj Sima Martausová už počas svojej ďakovnej reči na pódiu. „Ďakujem tomu najdôležitejšiemu - Pánu Bohu, ktorý je pre mňa trochu iný ako ten z dokrútok. Nikdy sa za neho nebudem hanbiť, ani si z neho robiť srandu,“ odkázala speváčka tvorcom.