Ústavnoprávny výbor odobril návrh prísnejšie trestať za týranie zvierat

Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera by sa mohli trestať prísnejšie.

Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v utorok odobril novelu trestného zákona, ktorou by sa mohla sprísniť trestná sadzba z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky. Tieto skutky by po novom mohli byť zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu.

Koaliční poslanci navrhujú aj novú skutkovú podstatu trestného činu organizovania zápasov zvierat. Vymenúvať má protiprávne konania, ako sú štvanie zvierat, cvičenie zvieraťa na inom zvierati, ale aj chov, držanie, obchodovanie alebo iné nakladanie so zvieratami s cieľom organizovania zápasov zvierat, pričom by bola trestná aj účasť na takomto zápase.

Výbor zároveň v utorok bez pripomienok odobril opozičnú novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Zaviesť by sa vďaka nej mohla ďalšia zbraňová amnestia.

Amnestia by mohla platiť od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou.

Členovia výboru odobrili aj novelu zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Legislatíva slúži na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.