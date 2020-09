Privara má o Saganovom boji na Tour jasný názor: Učeň chce teraz vyškoliť učiteľa

Tohtoročné preteky Tour de France sleduje so záujmom. Šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara (60) sa zamyslel nad tým, ako rýchlo stúpa konkurencieschopnosť vo svetovej cyklistike.

Krásnym príkladom toho je dnešná rivalita medzi Petrom Saganom (30) a jeho bývalým tímovým kolegom Samom Bennettom (29). Privara má o doterajších Saganových výkonoch na Tour jasný názor. „Peter je v záverečných špurtoch stále na špici, je vidieť, že jazdí s prehľadom.povedal Privara pre Nový Čas. „Bolo by dobré, ak by mu vyšla nejaká etapa a my by sme sa mohli spolu s ním tešiť z víťazstva. To by mu výrazne pomohlo v boji o zelený dres, čo sa bodov týka. Ideálne by bolo, keby vyhral aj úplne poslednú etapu – legendárne Champs-Élysées v Paríži. V jeho športovom životopise by sa to pekne vynímalo. Bola by to taká čerešnička na torte,“ zasníval sa Privara a následne išiel ešte viac do hĺbky.

Miliónové zmluvy

„Do cyklistiky prišlo v posledných rokoch strašne veľa peňazí, čo znamená aj väčšiu konkurenciu. Tímy momentálne vyplácajú najväčším hviezdam obrovské peniaze. Cyklistika je dnes zaujímavý a lukratívny šport. Vďaka tomu je o cyklistiku aj väčší záujem zo strany fanúšikov. Napríklad na Eurosporte je cyklistika najsledovanejší šport,“ poznamenal šéf slovenskej cyklistiky. „Pred pár rokmi to bolo tak, že bol iba jeden cyklista, ktorý mal miliónovú zmluvu. Ostatní mali tak 200- alebo 300-tisíc eur ročne. Dnes? Sú borci, ktorí majú dvoj-, troj- či päťmiliónové zmluvy. Za Cavendishovej éry boli v pelotóne dohromady 2 - 3 šprintéri. Dnes sú 2 - 3 šprintéri v každom tíme. Možno tie mená nie sú až tak známe, ale sú to rýchli a nebezpeční súperi. Kto by to bol niekedy povedal,“ dodal Privara. Na porovnanie použil paralelu zo súčasnosti.

Bývalí kolegovia

„Pozrite sa napríklad na Sama Bennetta, s ktorým sa Peťo preťahuje o zelený dres. Bennett je bývalý Saganov kolega z tímu Bora. Špurtovať ho učil práve Peter. Stal sa z neho vynikajúci šprintér. Navyše je v tíme Quick-Step, ktorý má zrejme najlepšiu taktiku a najviac víťazstiev. To je veľmi kvalitný súper. Bennett pozná Peťa veľmi dobre a presne vie, ako a kde má zbierať body. Učeň chce teraz vyškoliť učiteľa. Dúfam, že sa mu to tento rok ešte nepodarí, keďže v Quick-Stepe je prioritný Julian Alaphilippe. To môže Bennettovi zobrať dosť veľa síl,“ uzavrel Privara.