Čo sa deje s reprezentáciou? Extréner Kocian na nich nenechal nitku suchú

Revanš nevyšiel! Herne ani výsledkovo. Slovenským futbalistom sa nepodarilo odčiniť domáce fiasko s Českom.

V druhom zápase Ligy národov v Netanyi iba remizovali s Izraelom. S bodom by mali byť spokojnejší ako súper, ktorý bol v nadstavenom čase bližšie k víťazstvu. Slováci majú mesiac na mobilizáciu pred semifinále baráže o postup na majstrovstvá Európy proti Írsku.

Tréner Pavel Hapal poslal na ihrisko sedem nových hráčov oproti súboju s Českom. Pokropenie živou vodou sa však nekonalo. Ani vedúci gól Michala Ďuriša ich nedokázal naladiť a vyburcovať k aktivite. „Sklamal ma náš herný prejav i výsledok,“ povedal pre Nový Čas bývalý tréner reprezentácie Ján Kocian.

Práve od hráčov, ktorí sedeli na Tehelnom poli len medzi náhradníkmi, čakal viac. „nešteril kritikou Kocian.

Posmelení Izraelčania si čoraz viac dovoľovali a bolo len otázkou času, kedy skórujú. Vo vlastnej šestnástke im nehrozilo takmer žiadne nebezpečenstvo, keďže medzihra Slovákov nefungovala a s loptou sa ďaleko nedostali. „Akoby sa naši hráči báli. Boli vystrašení, ukázali málo sebavedomia. Chýbala im väčšia guráž. Od Škriniara a Lobotku treba čakať viac ako od Saba, Koscelníka alebo Schranza.“

Hapal sa spolieha na návrat osvedčených hráčov, ktorých použil v kvalifikácii a nemal dôvod ich meniť. Kocian: „Hráči si uvedomia, o čo ide. Rozoberať zápasy s Českom a Izraelom nemá zmysel. V baráži treba zmeniť to, čo teraz nefungovalo. Máme 12 - 13 hráčov, ktorí sú schopní zdolať Írsko. Nie však po takýchto výkonoch.“

Kocian sa vie vžiť do pozície Hapala, ktorý sa ocitá v neľahkej situácii. „Čelí teraz tlaku novinárov, fanúšikov, funkcionárov. Hráči sa mu rozutekali a už ich zaujímajú len povinnosti v kluboch. Nemá možnosť zavolať si ich a zvoziť ich pod čiernu zem. Ostal tu len tréner, ktorý sa s neúspechom musí zožierať sám. Nie je to pre neho komfortná situácia. Teraz je na hráčoch, v akej forme a pohode prídu do reprezentácie o mesiac.“