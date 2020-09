Zamestnávatelia bojujú s koronou rôznymi opatreniami: Čo (ne)môže firma žiadať pre COVID-19

Opatrenia proti šíreniu koronavírusu vyhlasuje Úrad verejného zdravotníctva SR a sú záväzné, za porušenie hrozia pokuty.

Pri súčasnej druhej vlne sa však stáva, že firmy požadujú od svojich zamestnancov aj také povinnosti či obmedzenia, ktoré nemajú oporu v nariadení a zákon ich nevyžaduje. Má na to zamestnávateľ právo? Kedy môžete nesúhlasiť a ako sa brániť?

Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) nariadil zamestnávateľom jednoznačné opatrenia v priestoroch prevádzok. Mnohé veľké a stredne veľké podniky majú vypracovaný vlastný krízový plán na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Takýto plán môže obsahovať aj kroky, ktoré nie sú zo zákona vyslovene povinné, pretože ako vysvetľuje advokát Róbert Bános: „Zamestnávateľ má zároveň povinnosť chrániť život a zdravie všetkých zamestnancov a za tým účelom prijímať adekvátne opatrenia.“ Takéto opatrenia závisia od rôznych faktorov typických pre konkrétnu firmu. Z tohto dôvodu ani nemôžu byť všade rovnaké a tak vás môže zamestnávateľ napríklad žiadať, aby ste sa nechali otestovať, aj keď ste neboli v „červenej“ krajine.

Môžete sa brániť?

Keďže protiepidemické opatrenia nie je možné nastaviť všade rovnako, neda sa ani všeobecne vyhodnotiť, či niektoré nie je príliš prísne. Ak s požiadavkou zamestnávateľa nesúhlasíte, v prvom rade sa pokúste o rozhovor a dohodu. Ak sa to však nedá, môžete sa obrátiť na inšpektorát práce, nakoľko túto problematiku upravuje ministerstvo práce.

Musíte sa testovať po príchode zo „zelenej“ krajiny?

Róbert Bános, advokát

- Zamestnávateľ by mal postupovať v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR, ale zároveň má povinnosť chrániť život a zdravie všetkých zamestnancov a za tým účelom prijímať adekvátne opatrenia. Pokiaľ má preto zamestnávateľ dôvodné podozrenie, že zamestnanec sa zdržiaval v rizikovej krajine a mal by predložiť negatívny test, od takéhoto zamestnanca môže toto požadovať. Tiež pokiaľ zamestnávateľ usúdi, že návrat zamestnanca z rizikovej oblasti by mohol ohroziť veľký počet zamestnancov, a tým napríklad aj celú jeho výrobu, môže požadovať, aby sa tento testoval, avšak v takom prípade by mu mal testovanie uhradiť zamestnávateľ.

Meranie teploty pri vstupe

Lucia Kovarovič Makayová, Volkswagen Slovakia

- Vo všetkých závodoch platí od vypuknutia epidémie plošné dodržiavanie odstupov a hygieny rúk, zamestnanci majú k dispozícii dezinfekciu na ruky a tiež dezinfekciu na pracovné náradie a prostriedky. Aktuálne platí povinnosť nosiť rúško vo všetkých vnútorných priestoroch (na pracoviskách, v kantínach i bufetoch). Je zavedené meranie teploty všetkým osobám v autobusoch zmluvnej dopravy a pri vstupe do závodu. Zaviedla sa tiež mimoriadna dezinfekcia spoločných priestorov s vysokou frekvenciou pohybu ľudí dvakrát denne ručnými postrekovými prostriedkami.

Minimalizácia osobnej prítomnosti

Ivica Hricová, Orange

- Naši zamestnanci pravidelne dostávajú aktualizované informácie o opatreniach, ktoré je potrebné na pracovisku dodržiavať. Máme špeciálne upravené využívanie zasadačiek s menším počtom zamestnancov a výrazne limitujeme lokálne aj zahraničné služobné cesty. Zároveň monitorujeme prítomnosť zamestnancov v našich budovách a stanovili sme si maximálny limit 50% využitia priestorov. Prítomnosť v pracovných priestoroch je pre zamestnancov naďalej dobrovoľná, majú možnosť pracovať z domu, čo väčšina z nich aj využíva.

Test by mala firma zaplatiť

Ladislav Kerekeš, Národný inšpektorát práce SR

- Zamestnávateľ má právo žiadať od zamestnancov určité opatrenia aj nad rámec zákona, zamestnávateľ by však mal znášať aj náklady, ktoré z takéhoto opatrenia zamestnancovi vzniknú, alebo aspoň participovať na ich úhrade. To však nemusí platiť, ak zamestnanec vedome vycestuje na dovolenku do zahraničia do tzv. červenej krajiny. Vtedy je zamestnanec povinný absolvovať test na vlastné náklady.

Dezinfekcia elektroniky

Marta Cesnaková, Slovenská sporiteľna

- Naše pobočky pravidelne dezinfikujeme a zabezpečujeme dostatok ochranných rúšok, plexiskiel či dezinfekčných gélov. Tiež pravidelne dezinfikujeme tablety, s ktorými poradcovia pracujú s klientmi. Vo vestibule centrály banky okrem štandardnej dezinfekcie využívame aj UV germicídne žiarenie. Súčasne digitalizujeme naše podujatia či pracovné stretnutia, rovnako tak regulujeme počet ľudí v našej centrále. Po návrate z rizikových krajín využívame homeoffice.