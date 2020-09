Už v nedeľu bola v šou Zlatá maska odhalená prvá celebrita, ktorá sa skrývala pod maskou. Bol ním známy český kuchár Zdeněk Polreichl: "Do šou by som určite išiel ešte raz, ale zrejme by som si prial inú masku, keďže hlava krokouša ma dosť tlačila," priznal po vypadnutí. Práve túto hlavu si vyskúšal aj jeden z detektívov Michal Hudák. V jeho šatni, kde predtým nemohol vstúpiť kvôli bezpečnosti, neodolal a dal si na hlavu masku krokouša. Čo na ňu povedal samotný detektív?