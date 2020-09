V auguste každý deň zistili priemerne 40 nakazených koronavírusom: Najčastejšie ochoreli mladí ľudia

V auguste bolo v priemere každý deň zistených 40 nových pozitívnych prípadov na nový koronavírus.

Vyplýva to z analýzy šírenia ochorenia COVID-19, ktorú na základe údajov z Epidemiologického informačného systému EPIS spracovali Jana Námešná a Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Analýzu zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojej webovej stránke.

Laboratóriá spolu vykonali 73 422 testov, z ktorých bolo prvýkrát pozitívne testovaných 1526 osôb, teda 2,07 percenta. V analyzovanom období bolo 826 prípadov bez klinických príznakov (54 percent). Respiračnú formu ochorenia malo 593 nakazených (39 percent). Febrilnú formu malo 64 prípadov, v 18 prípadoch išlo o pľúcnu formu. Ojedinele sa vyskytla aj senzorická či črevná forma. "V priebehu mesiaca august sa zaznamenalo 416 prípadov importovaných nákaz zo 42 krajín sveta. Najvyšší počet importovaných nákaz sme zaznamenali z Ukrajiny - 137 prípadov, z Chorvátska 58 a z Česka 54 prípadov," uvádza sa v analýze.

Najčastejšie boli chorí ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, no ochorenie COVID-19 sa vyskytlo vo všetkých vekových skupinách. Najmenej často u detí do desať rokov. Počas augusta úrady zaznamenali najvyšší výskyt nového koronavírusu v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.