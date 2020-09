Prasklo tajomstvo Davida a Victorie Beckhamovcov: Nakazili sa koronavírusom, nasledovala nočná mora!

Slávni britskí manželia Victoria a David Beckhamovci mali ochorenie COVID-19 po tom, čo žúrovali v USA.

Ako píše The Sun, všetko začalo 1. marca, keď mal Davidov futbalový tím Inter Miami zápas v Los Angeles. Podporiť ho až z Veľkej Británie prišla rodina či kamarát, celebritný šéfkuchár Gordon Ramsay. O pár dní neskôr, 6. marca už späť v Anglicku, mala slávna rodinka ďalšiu veľkú udalosť – najstaršiemu synovi Brooklynovi usporiadali párty k 21. narodeninám. Na žúrke za 100-tisíc boli hosťami aj raper Stormzy či speváčka Emma Bunton.

David a Victoria následne opäť leteli do USA. Potom však udrel koronavírus a nakazený bol aj slávny pár! ,,V Los Angeles sa zúčastnili niekoľkých elegantných večierkov, David promoval nový klub. Podávali si ruky či bozkávali priaznivcov aj mnoho vysokopostavených ľudí,“ opísal zdroj denníka The Sun s tým, že po týchto spoločenských akciách nasledovala synova veľká párty. Dvojica po nej opäť letela do USA.

,,David sa začal cítiť chorý a potom bolelo hrdlo aj Victoriu a mala teploty. V rovnakom čase ochorelo niekoľko členov ich tímu – šoféri, bodyguardi, asistenti. Niektorí na tom boli zle,“ opísal zdroj. Testy potvrdili, že Beckhamovci majú koronavírus a dvojicu prepadol obrovský strach, že nakazili veľké množstvo ľudí. ,,Victoria panikárala a donútila celú rodinu ostať v karanténe 2 týždne. Bola hrôzou bez seba, že by mohli byť superprenášačmi vírusu. Nie lenže sa cítila zle, bola ešte aj vystrašená. Bolo to ťažkých pár týždňov.“

Po vyliečení sa Beckhamovci postarali o svoj tím, ľuďom, ktorí sa infikovali vážne, mali poslať ,,balíček pomoci“. Rozhodli sa robiť všetko, aby sa ďalším obavám, či sú superprenášači vírusu, vyhli. Pár strávil leto vo svojej honosnej vile a zrušil účasť na viacerých podujatiach. Napokon sa vybrali dovolenkovať do Grécka aj Talianska, predtým sa však dali otestovať. V septembri zrušili oslavu 18. narodenín syna Romea, lebo nechceli porušiť vládne nariadenia o zákaze zhromaždení.