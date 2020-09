COVID-19 v Púchove? Zamestnanci mestského úradu majú výsledky testov, podozrenie aj na základnej škole

Podozrenie zo šírenia ochorenia COVID-19 na púchovskom mestskom úrade sa nepotvrdilo.

Ako informovalo vedenie mesta na sociálnej sieti, testy vybraných zamestnancov na nový koronavírus boli negatívne. Od 9. septembra by už úrad mal fungovať v bežnom režime. Testovanie podstúpili vybraní pracovníci radnice po tom, čo koncom augusta potvrdili pozitívny prípad u jednej z ich kolegýň. Vedenie mesta reagovalo zatvorením mestského úradu pre verejnosť. "Všetci testovaní zamestnanci mali negatívne výsledky testov. Napriek tomu ostáva mestský úrad pre verejnosť zatvorený ešte 8. septembra, keď si klienti môžu potrebné záležitosti vybaviť prostredníctvom emailovej a telefonickej komunikácie," uviedla radnica.



Podozrenie na ochorenie COVID-19 sa aktuálne objavilo v najväčšej z púchovských mestských škôl. Ako informovala riaditeľka Základnej školy Mládežnícka Andrea Kurtinová, po komunikácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva dostali pokyn na zatvorenie troch tried. "V týchto triedach sa prechádza na dištančnú formu vzdelávania až do ich otvorenia podľa pokynov RÚVZ," uviedla Kurtinová.