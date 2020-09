Manželia sa tešili na príchod trojičiek: Skratové rozhodnutie muža ženu zrazilo na kolená

Malo ísť o najkrajšie obdobie v ich spoločnom živote. Tehotná žena, ktorá čaká trojičky, teraz prežíva smútok, aký si len málokto vie predstaviť. Jej manžel urobil to najhoršie životné rozhodnutie, na svoje detičky zostane sama.

Ako uvádza portál News.com, obľúbený tréner kriketu Matt Conwell zomrel vo veku 32 rokov po tom, ako si podľa polície 2. septembra siahol na život. Jeho manželka Ashleigh Conwell z austrálskeho Queenslandu privedie koncom roka 2020 na svet ich spoločné trojičky.

„Bolo to okamžité rozhodnutie, okamih zahmleného úsudku, ktoré bolo totálne mimo jeho charakteru. Tento rok bol ťažký pre všetkých, dokonca aj pre najsilnejších ľudí, o ktorých ste si mysleli, že sa cez to dostanú,“ uviedla pre médiá sestra ovdovenej Ashleigh, pričom narážala na to, že Matt sa potýkal s problémami spojenými s pandémiou koronavírusu.

„Matt nesúdil, bol úprimný, starostlivý, nenáročný a tichý človek, ktorý si našiel čas pre všetkých,“ pokračuje jeho švagriná Emily. Mattova partnerka zostane na výchovu trojičiek sama, a tak sa jej blízki snažia pomôcť čo najviac, ako to len ide. Zorganizovali finančnú zbierku. „Tehotenstvo, pôrod a starostlivosť o trojčatá sú pre každý pár náročné. Ashleigh to teraz oveľa sťažila strata jej milovanej spriaznenej duše, ktorá sa tak veľmi tešila na stretnutie so svojimi deťmi,“ napísal jej blízky priateľ Alex Nesevski k výzve na finančnú zbierku.

Matt Conwell bol známy pod prezývkou „Cozzy“ a pracoval s profesionálnymi športovými klubmi ako silový a kondičný tréner. Športový klub The Redlands Tigers, s ktorým Matt spolupracoval, usporiadal pred zápasom zhromaždenie a minútovým tichom si uctili pamiatku svojho „skvelého priateľa a spoluhráča“.