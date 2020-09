Ostal odstrihnutý od rodiny! Hudobník a zabávač Ibi Maiga sa po dlhšom čase objavil na odovzdávaní televíznych cien. Nahodený v netradičnom outfite, ktorý svojou dokonalou róbou dopĺňala jeho krásna sesternica, sa síce Ibi usmieval na všetky strany, no aj on má hlavu v smútku. Kvôli šíriacej pandémii koronavírusu ostal nielen bez práce, no aj bez rodiny. Servítku pred ústa si nedával a poslal odkaz priamo premiérovi Matovičovi!