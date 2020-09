Roland Garros sa otvorí divákom: Od reštartu tenisového kolotoča ide o prvý turnaj s fanúšikmi

Na blížiacom sa grandslamovom tenisovom turnaji Roland Garros v Paríži (27. septembra - 11. októbra) budú môcť byť v hľadisku aj diváci.

Potvrdili to v pondelok organizátori podujatia, ktorí zverejnili zdravotné protokoly.vyjadril sa podľa agentúry AP prezident Francúzskej tenisovej federácie Bernard Giudicelli.Organizátori Roland Garros plánovali zaplniť kapacitu tenisového areálu denne na 50 až 60 percent, namiesto toho ho rozdelia do troch zón okolo troch hlavných dvorcov. Na Kurte Philippa Chatriera a Kurte Suzanne Lenglenovej môže byť v jednom momente najviac 5000 divákov, do zóny ohraničujúcej tretí najväčší kurt vpustia maximálne 1500 ľudí.O tituly na parížskej antuke sa malo pôvodne bojovať v tradičnom termíne na prelome mája a júna, no podujatie museli odložiť pre pandémiu koronavírusu.