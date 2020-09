Krajčí a Mikas sú po konzíliu v karanténe, infektológ Jarčuška: Pravda o tom, či všetci boli v rúškach

Koronavírus zaútočil na strategické miesto našej obrany! Jeho prítomnosť totiž potvrdili na stretnutí konzília epidemiológov - jedného z hlavných orgánov pre boj proti pandémii na Slovensku.

Kvôli jednému zamestnancovi rezortu zdravotníctva, u ktorého testy potvrdili ochorenie COVID-19, sa musia do karantény porúčať dvaja najdôležitejší muži protipandemickej operácie - minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) a hlavný hygienik Ján Mikas - a s nimi aj všetci odborníci z konzília.

Po tom, čo sa na stretnutí konzília epidemiológov zúčastnila osoba s pozitívnym testom na koronavírus, ste zostali rovnako ako aj ďalší členovia v domácej izolácii. Aké inštrukcie ste dostali?

- Som v izolácii jednoducho a zajtra (v utorok, pozn. red.) idem na test.

Ako prebiehalo zasadnutie, je riziko, že sa mohli nakaziť aj ďalší ľudia?

- Išlo to normálne. V rúškach sme boli všetci, bolo to v pohode. Štandardné opatrenia boli aj na Pandemickej komisii, veď je to aj nafotené. Určite si nik nedovolí byť tam bez rúška.

Máte nejaké informácie o tom, ako budú fungovať zasadnutia konzília?

- Neviem, pravdepododne sa to konzílium zvolá a prídeme tam. To sa môže stať a stalo sa, že niekto bol infikovaný, teraz sme v karanténe, otestujú nás a pracujeme ďalej. Myslím, že nikto ďalší nebude pozitívny.

Aké sú najbližšie plány, zasadnutia budú prebiehať online, alebo sa bude čakať na skončenie karantény?

- To sa musíte spýtať tých, ktorí to organizujú. Ja by som bol najradšej, keby to bolo online. lebo ja som Košičan, prvý by som hlasoval za.