V Starej Ľubovni zatvorili dve školy: Koronavírus u zamestnancov

Dve základné školy v meste Stará Ľubovňa v pondelok uzavreli na základne usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni.

Ide o základné školy na Komenského ulici a na Levočskej ulici. Pozitívne testy sa vyskytli u zamestnancov školy, nie u žiakov. Vedenie oboch škôl informuje o riaditeľskom voľne na webových stránkach škôl a na sociálnych sieťach.

Riaditeľ základnej školy na Levočskej v Starej Ľubovni udeľuje žiakom riaditeľské voľno, a to v dňoch 7. septembra (pondelok) až 11. septembra (piatok) z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. Z toho istého dôvodu udelila riaditeľka základnej školy Komenského v Starej Ľubovni žiakom 1. až 4. ročníkov riaditeľské voľno, a to v dňoch od 8. septembra do 11. septembra (utorok – piatok) a žiakom 5. až 9. ročníkov v dňoch od 7. septembra do 11. septembra (pondelok - piatok).

V školách zároveň prerušili aj prevádzku školských klubov detí a školských jedální. Žiaci sú zo stravovania v školských jedálňach v uvedených dňoch automaticky odhlásení.