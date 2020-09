Známe tváre reagujú na smrť Menzela († 82): Drsné slová českého kolegu, Fialová to vystihla

Nikdy na neho nezabudnú... Režisér a herec Jiří Menzel († 82) zomrel v sobotu večer. Zostalo tu po ňom nespočetné množstvo skvelých filmov, ktoré režíroval.

Fotogaléria 19 fotiek v galérii

Okrem toho sa však predviedol ako mimoriadne talentovaný herec, ktorý stvárnil mnoho nezabudnuteľných postáv. Jeho odchod nesie ťažko najmä jeho milovaná rodina a priatelia. Smrť velikána zarmútila aj jeho kolegov a spolupracovníkov, ktorí majú na neho iba pekné spomienky a navždy zostane v ich srdciach.

Milan Lasica (80), herec Otvoriť galériu Milan Lasica Zdroj: anc

- Na Jiřího si spomínam ako na veľmi dobrého priateľa. Síce som hral iba v jednom jeho filme, no vzniklo medzi nami dlhoročné priateľstvo, ktoré trvalo až desiatky rokov. Je mi to, samozrejme, veľmi ľúto. Bol to dobrý priateľ.

Magda Vášáryová (72), bývalá herečka a politička Otvoriť galériu Magda Vášáryová Zdroj: jac

- Je mi to veľmi ľúto. Jiří bol skvelý človek. Nemal to však ľahké, keď mu počas komunistického režimu zakázali natáčať. Naozaj ma to mrzí.

Jan Hřebejk (53), filmový režisér Otvoriť galériu Jan Hřebejk Zdroj: anc

- Ďakujem mu za všetko, čo pre nás urobil. Zbohom, pane!

Zdeněk Svěrák (84), herec a scenárista Otvoriť galériu Zdeněk Svěrák Zdroj: anc

- Pre nás s Láďom Smoljakom to bola veľká česť pracovať s oscarovým režisérom. Na prvom filme, čo sme pre neho napísali, to bolo Na samotě u lesa, sme si dali veľmi záležať. Pri tej spolupráci som si uvedomil, ako mu záleží na obsadení. Vtedy bol v nemilosti Jan Tříska a Jirka bol tvrdohlavý, zdržoval to nakrúcanie, dokým mu Třísku nedovolili. Povedal, že iného predstaviteľa nevidí, a tak zariadil, že sa Jan Tříska mohol vrátiť na plátno.

Zuzana Fialová (46), herečka Otvoriť galériu Zuzana Fialová Zdroj: tv joj

- Nie je pravda, že všetci ľudia sú nahraditeľní. Myslím si, že takýto človek je v celom Česku aj na Slovensku výnimočný a nenahraditeľný. Prežil krásny život, ktorý nebol márny. Bolo mi cťou, že som s ním mohla spolupracovať po jeho boku ako herečka, hoci krátku časť jeho života.

Jiří Strach (46), filmový režisér Otvoriť galériu Jiří Strach Zdroj: anc

- Naša spupná generácia ho vyštvala z miesta vedúceho katedry réžie FAMU. Nikto nemal gule sa ho vtedy zastať vrátane mňa.

Dagmar Havlová (67), herečka Otvoriť galériu Dagmar Havlová Zdroj: anc

- V sobotu večer umrel slávny režisér, herec a kamarát Jirka Menzel. Úprimnú sústrasť rodine a všetkým, ktorí sa o neho posledné roky s láskou starali. Česť jeho pamiatke.

Zuzana Mauréry (51), herečka Otvoriť galériu Zuzana Mauréry Zdroj: Ples v opere

- Napriek neveľkému priestoru a času, ktorý som strávila s pánom Menzelom na nakrúcaní filmu Tlmočník, si budem pamätať jeho šarm, nesporné kúzlo osobnosti a milé kamarátstvo. Som vďačná za tie chvíle s týmto výnimočným filmárom a človekom.