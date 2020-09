Prezidentka Čaputová bije na poplach: Toto zabije až 5000 Slovákov ročne!

Takmer 5000 ľudí na Slovensku ročne zomrie na respiračné a kardiovaskulárne ochorenia v dôsledku zlej kvality ovzdušia.

Pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa čistého ovzdušia to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Musíme začať otvorene hovoriť o tom, že v porovnaní s inými krajinami EÚ je naše ovzdušie najviac znečistené jemnými prachovými časticami, takzvaným PM10. Je potrebné začať konať," poznamenala prezidentka s tým, že myslieť na to treba nielen pri príležitosti medzinárodného dňa čistého ovzdušia.

Konkrétne kroky je podľa prezidentky možné dať do Plánu obnovy Slovenska a využiť na to balík peňazí z EÚ. "Komplexná obnova budov vrátane modernizácie vykurovania môže znížiť ľuďom účty za energie a hlavne znížiť znečistenie ovzdušia v dôsledku neefektívneho vykurovania domov a budov," uviedla prezidentka.

Ako dodala, práve neefektívne budovy a zastarané vykurovanie je zodpovedné za takmer 80 percent znečisteného ovzdušia, ktoré ohrozuje aj zdravie obyvateľstva Slovenska. Prezidentka doplnila, že o tejto téme už komunikovala s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina), aby obnova budov bola súčasťou plánov na obnovu.

Na Slovensku bude 14 inšpektorov monitorovať kvalitu ovzdušia

Kvalitu ovzdušia v slovenských krajoch bude monitorovať 14 inšpektorov. Počas ôsmich rokov sa budú snažiť prispieť k zlepšeniu ovzdušia a priniesť riešenie na zníženie znečistenia vzduchu. Uviedol to projektový manažér integrovaného projektu LIFE Gabriel Adamek spolu s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽANO) pri príležitosti Svetového dňa čistého ovzdušia, ktorý pripadá na 7. septembra.

Noví manažéri kvality ovzdušia budú takmer na celom Slovensku. Do projektu sa zatiaľ nezapojil Bratislavský ani Nitriansky kraj. Inšpektori budú detegovať problémy a následne pomáhať k ich odstráneniu, analyzovať znečisťujúce látky a zisťovať, ktoré znečisťujúce aktivity sa dajú obmedziť. "Primárne sme sa zamerali na lokálne kúreniská a dopravu," podotkol Adamek.

"Všetko bude závisieť od krajov, či budú chcieť zaviesť reštrikcie, ktoré môžu a nemusia byť populárne," povedal Adamek. Dodal, že v prvej fáze by sa mala promovať aj výmena kotlov na tuhé palivo za kotle na zemný plyn. "Všetci sa musíme spojiť a tlačiť na starostov a primátorov, aby využili platný zákon, ktorým môžu obmedziť vjazd motorových vozidiel do určitých častí miest. Majú ten nástroj v rukách, ale chápem, že to nie je populárne," povedal Budaj.

Envirorezort chce ešte na jeseň tohto roka predložiť do legislatívneho procesu zmenu zákona o ovzduší a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Budaj chce splniť víziu klimatického programu do roku 2030. Bude si to podľa neho vyžadovať zvýšenie pokuty pre veľkých znečisťovateľov, transformáciu na menej znečisťujúce technológie a transformáciu niektorých znečisťovateľov, na čo chce využiť fondy z Európskej únie.