Ako jazdiť bezpečne na motorke? Zapamätajte si 3 zásady a vyhnete sa tomu najhoršiemu

Za ostatných desať rokov sa počet motocyklov na Slovensku zdvojnásobil. Či už jazdíte na výkonnom stroji, alebo na vašu motorku stačí bežný vodičák na auto, mali by ste myslieť hlavne na bezpečnosť.

ČÍTAJTE VIAC: Cyklisti a červená na semafore: Kedy pre nich platí a kedy nie?

Autoškola nie je všeliek a nenaučíte sa tam všetko, čo by ste pri jazdení potrebovali, prípadne ste dlhšie na motocykli nesedeli a stratili ste potrebné návyky. A akýkoľvek zvyk, ak sa mu človek nevenuje, časom odchádza. Preto je dobré pred aktívnym jazdením oživiť si zručnosti.

Trénovať

Trénovať, trénovať, trénovať a bude to stále lepšie a lepšie. Odporúča sa návšteva kurzu bezpečnej jazdy. Okrem teórie sa vám budú venovať skúsení inštruktori, ktorí presne odhalia vaše chyby a nedostatky. A všetko si vyskúšate v priestore, kde nehrozí auto v protismere a máte dostatok miesta i na prípadnú chybu.

Dbajte na výstroj

Keď spadnete, následky budú priamo úmerné vašej ochrane. Kombinézy, či už jednodielne kožené, alebo dvojdielne textilné, podporia telo v polohe na motocykli, prepustia dostatok vzduchu a ochránia v prípade pádu. To platí aj o topánkach a rukaviciach. Množstvo výrobcov prilieb znamená viacero prístupov k ich konštrukcii. Preto skúšajte a vyberte si takú, ktorá vám na hlave najlepšie sedí.

Tri zásady

Vyvarovať sa problému, rozpoznať krízovú situáciu a následne ju zvládnuť. To sú tri zásady, vďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná. Treba zvažovať rýchlosť a nenáhliť sa, pokiaľ poriadne nevidíte, čo sa deje pred vami. Za zákrutami, najmä na okresných a vedľajších cestách, môže byť štrk, lístie, prípadne pomalý traktor, zver či iné prekvapenie. Naklápajte sa do zákruty čo najneskôr, keď vidíte maximálne do diaľky za zákrutu.

Pomalá jazda

Praktické cvičenia sa začínajú pomalou jazdou do 30 km/h. Vtedy sa motocykel správa nestabilne, no dá sa zvládať. Bez ohľadu na jeho veľkosť. Ako? Tak, že ho rukami maximálne stlačíte pod seba a vysuniete sa telom na opačnú stranu. Chce to pracovať s telom a bokmi. Potom sa aj veľké a ťažké stroje stanú hravými. Platí, že stroj pôjde vždy tam, kam sa pozeráte. Boli by ste prekvapení, koľkí jazdci sa miesto na únikovú cestičku pozerajú práve na prekážku, ktorú potom (neprekvapivo) trafia.

Zapojte zadnú brzdu

Mnoho motocyklistov zadnú brzdu nepoužíva. Zadná brzda pritom pri pomalej jazde prispieva k stabilizácii. Ak by ste brzdili iba prednou, veľmi by ste sa nakláňali a jazda by bola uskákaná. Zapojenie zadnej brzdy výrazne upokojí stroj a jazda bude plynulejšia a oveľa pohodlnejšia. Platí to aj v prípade, že máte motocykel s prepojenou prednou a zadnou brzdou.

Panické brzdenie

Na zastavenie motocykla z akejkoľvek rýchlosti vám stačí stláčať brzdovú páčku iba prostredníkom (dávkuje silu) a ukazovákom (dodáva cit). Palec, prstenník a malíček zatiaľ držia riadidlá. K tomu treba ešte aj stlačiť spojku (väčšinou tiež stačia dva prsty), zadnú brzdu a posunúť telo trochu dozadu. Je to najúčinnejší spôsob zastavenia, keď bude ešte aj stroj pokojný.

Vyhýbací manéver

Divá zver. Traktor. Lístie. Odstavené auto. Na cestách sa toho môže znenazdajky vyskytnúť mnoho. Ak sa tomu viete vyhnúť, máte vyhraté a výrazne zvyšujete svoje šance prísť do cieľa, aj keď so zvýšeným adrenalínom . Vyhliadnite si únikovú cestu. Sledujte ju očami a vyhnete sa prekážke. Vždy sa pozerajte tam, kam sa chcete dostať. Naplno zabrzdiť, následne zatlačiť motocykel najprv na stranu mimo prekážky, potom naspäť do pruhu a pokračovať.