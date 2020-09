Unikli kontroverzné fotky Brada s novou frajerkou, Angelina zúri: To fakt klesol tak hlboko?!

Angelina Jolie (45) zúri. Ani nie tak preto, že jej exmanžel Brad Pitt (56) si našiel omnoho mladšiu frajerku, nemeckú modelku Nicole Poturalski (27), ale preto, že si dovolil zobrať ju do francúzskeho zámočka, kde mali Angelina a Brad svadbu.

Brada videli spoločne s Nicole prilietať do Paríža na samom konci augusta. Podľa britských médií ju potom zobral do zámočka Miraval na juhu Francúzska.

Toto vidiecke sídlo za 55 miliónov eur leží uprostred rozľahlých viníc. Brad s Angelinou ho aj po rozvode vlastnia spoločne. V roku 2014 sa tam zosobášili pred zrakmi svojich detí Maddoxa (19), Paxa (16), Zahary (15), Shiloh (14) a dvojičiek Vivienne a Knoxa (12). Preto Angelina doslova penila. „Zúri a je úplne ohromená z toho, že Brad klesol tak hlboko,“ povedal zdroj pre Sunday Mirror.

„Dúfala, že po tom, čo sa celé leto strašne hádali, budú schopní zmierniť tón, ale to teraz neprichádza do úvahy. Je znechutená z toho, že sa predvádza po Európe s novým dievčaťom, namiesto toho, aby to držal dôstojne v súkromí,“ dodal zdroj. Zdá sa, že medzi Bradom a Angelinou sa schyľuje k novému kolu zúrivého súboja o starostlivosť o deti a podľa ľudí z ich okolia sa nedokážu jeden druhému ani pozrieť do očí.

Brad Pitt (56)

americký herec

má 2 Oscarov

bol dvakrát ženatý

má 6 detí

majetok: 254 mil. eur

Nicole Poturalski (27)