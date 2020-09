Zmeny Okolo Slovenska: Iné zloženie tímov, nová trasa aj súťaž o dresy

Krátko pred štartom 64. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska (16. - 19. septembra) prišlo k jednej zmene v zložení tímov.

Pre personálne problémy odriekol účasť rumunský tím Novak a nahradil ho rakúsky Hrinkow. Všetky ostatné tímy, vrátane šiestich z najvyššej kategórie UCI World Tour, potvrdili prihlášky. Miernymi zmenami prešla trasa pretekov a aj dresy. V bodovacej súťaži sa už nebude bojovať o biely s modrými bodkami, ale o zelený, ako to je aj na Tour de France.

Najvýznamnejšie cyklistické podujatie na Slovensku, ktoré patrí do kategórie UCI 2.1, odštartuje 16. septembra v Žiline a vyvrcholí 19. septembra v Skalici. Preteky budú mať spolu štyri etapy, pričom prvá z nich v Žiline bude rozdelená na dve poletapy. Pelotón odštartuje svoju púť v Žiline a cez Banskú Bystricu, Žiar nad Hronom a Topoľčianky ju ukončí v Skalici. Vzhľadom na druhú vlnu epidémie koronavírusu budú platiť prísne hygienické pravidlá. Organizátori v spolupráci s partnermi tak pripravili viaceré opatrenia.

Vzhľadom na koronakrízu v rovnakom termíne ako Okolo Slovenska vyvrcholí Tour de France a uskutočnia sa i preteky Okolo Luxemburska. Napriek tomu odriekol z pôvodne prihlásených tímov účasť len rumunský tím. "Tímy zostali v podstate všetky. Na podujatí tejto kategórie máme šesť WT tímov, čo je úžasné. Účasť odhlásil len rumunský tím Novak. Ide o malý tím, ktorý má niekoľko pretekárov z Kolumbie a oni mali problém sa sem dostať. Takže tím už nebol schopný personálne obsiahnuť ďalšie podujatie. Namiesto neho príde rakúsky Hrinkow, ktorý je rovnako kvalitný možno aj kvalitnejší," uviedol generálny riaditeľ pretekov a šéf Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

Podľa predbežnej štartovnej listiny by pri obhajobe žltého dresu nemal chýbať jeho minuloročný víťaz Yves Lampaert z Deceuninck Quick Step. Francúz okrem neho získal minulý rok i 3. miesto na Paríž - Roubaix, či druhé miesto na tohtosezónnej belgickej klasike Omploop Het Nieuwsblad. Spolu s ním sa predstaví i novozélandský majster Shane Archbold, či najvyššie postavený cyklista v rebríčkoch Francúz Florian Senechal. V zostave Bora-Hansgrohe bude Martin Laas, Oscar Gatto či Jay McCarthy a na domácej pôde nebudú chýbať aktuálny majster SR Juraj Sagan ani Erik Baška. Zo Sunwebu príde Nemec Nico Denz, z Cofidisu napríklad Dán Jesper Hansen či Nemec Mathis Marco, z poľského CCC Čech Josef Černý, ktorý v roku 2018 získal double na domácom šampionáte. V poľskom tíme sa predstaví aj šprintér Jakub Mareczko a mladý maďarský pretekár Attila Valter, celkový víťaz tohtoročného Okolo Maďarska. Na predbežnej štartovke Alpecin-Fenix figuruje taliansky špurtér Sacha Modolo, či brat majstra sveta v cyklokrose Mathieua van der Poela David. S nórskym Uno-X príde čerstvý majster Európy do 23 rokov Jonas Iversby Hvideberg. V kádri jediného slovenského kontinentálneho tímu Dukla Banská Bystrica nechýba čerstvý držiteľ žltého dresu jubilejného ročníka Okolo Srbska Martin Haring či mladý talentovaný jazdec, majster SR U23 a tiež bronzový medailista elitného šampionátu, Lukáš Kubiš. Spolu s nimi sa predstaví aj Marek Čanecký, Patrik Tybor, Ján Andrej Cully, Juraj Bellan a Pavol Rovder. Dokopy sú prihlásení pretekári z 29 krajín.

Cyklisti budú bojovať o štyri dresy. Ten pre víťaza bodovacej súťaže zmenil tento rok farbu a namiesto modrej bodkovanej bude zelený. Najlepší vrchár si oblečie červený bodkovaný, najlepší pretekár do 23 rokov získa biely dres a celkový víťaz tradične žltý. Pre slovenských jazdcov je vypísaná i súťaž o najlepšieho Slováka, ktorej víťaz si takisto po každej etape prevezme na pódiu dres vo farbách slovenskej trikolóry. Po každej etape okrem časovky sa bude vyhodnocovať i najbojovnejší jazdec etapy, ktorý nasledujúci deň ponesie červené číslo. Celkovo sa súťaží o prémie vo výške 51.100 eur.

Malými úpravami prešla aj trať, ktorá bude merať celkovo 672,5 kilometra a povedie cez 125 miest a obcí. Cyklisti sa potrápia s 20 vrchárskymi a 10 rýchlostnými prémiami. Štart je naplánovaný na 16. septembra v Žiline, kde sa najprv uskutočnia 106,4 km dlhé preteky s hromadným štartom a po nich 7,1 km dlhá individuálna časovka. Druhý deň je na programe najdlhšia trať (206,6 km) s desiatimi horskými prémiami a cieľom v Banskej Bystrici, ktorá bude kráľovskou etapou. Nasleduje etapa do Žiaru nad Hronom (181,3 km) a finále je naplánované na 171,7 km dlhej trase z Topoľčianok do Skalice.

Kvôli pandémii koronavírusu museli organizátori pristúpiť k viacerým úpravám. Všetko tak bude prebiehať v zmysle nariadení vlády SR a hlavného hygienika. Svoje vlastné opatrenia v čase korony pripravila aj Medzinárodná cyklistická únia (UCI). "Táto situácia nikoho neteší, ale vlastne od začiatku príprav s opatreniami počítame. Zdravie je na prvom mieste, a tak robíme všetko pre to, aby sme dodržali prísne nariadenia vlády SR a hlavného hygienika, rovnako ako aj dokumenty UCI. Nie je to ľahké. Náročný je najmä fakt, že usmernenia sa menia na dvojtýždennej báze. Všetkých nás potešil vývoj situácie na začiatku leta, no odvtedy sa veľa zmenilo. V etapových mestách zabezpečujeme vyhradené priestory pre 1000 návštevníkov a množstvo dezinfekčných stojanov. Cyklisti budú odčlenení v bezpečnej vzdialenosti od divákov. Takisto pri vyhlasovaní výsledkov budú na pódiu dodržané rozstupy. Samozrejmosťou sú testy cyklistov i personálu organizátorov, ktorí sú v najužšom styku s cyklistami," povedal Privara.

Podľa nariadení UCI musia organizátori dodržiavať i ďalšie špecifické podmienky. Týkajú sa napríklad ubytovania cyklistov, keď v hoteloch musí byť dodržané pravidlo - jeden tím na jedno poschodie, či vlastné stravovacie priestory pre každý tím. "Samozrejmosťou je povinnosť nosiť rúška, hoci ide o podujatie v exteriéri. Týka sa to nielen organizátorov a cyklistov, ale aj návštevníkov. Zóna pre fanúšikov bude mať samostatný vstup a samostatný výstup. Zároveň im odporúčame dodržiavať predpísané rozstupy a dbať na zvýšenú hygienu rúk pri kontakte s druhými osobami. Zabezpečujeme i ďalšie opatrenia, ako predpisujú usmernenia hlavného hygienika SR. Chceme urobiť maximum pre zdravie všetkých, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení s pretekmi," uviedol Michal Rohoň, koordinátor COVID z organizačného štábu.

Preteky budú mať aj bohaté televízne pokrytie vrátane dvoch prenosov z časovky v Žiline a z poslednej etapy. Po každej etape je plánované štúdio RTVS, ktoré je v programe hneď po štúdiu Tour de France.

Prihlásené tímy:

reprezentácie (1): Slovenská reprezentácia

kontinentálne (7): Dukla Banská Bystrica, Adria Mobil (Slovin.), Hrinkow (Rak.), Mazowsze Serce Polski (Poľ.), Friuli ASD (Tal.), Elkov - Kasper (ČR), Colombia Tierra de Atletas (Kol.)

prokontinentálne (6): Gazprom Rusvelo (Rus.), Uno X (Nór.), Bingoal - Wallonie Bruxelles (Belg.), Novo Nordisk (USA), Vini Zabu - KTM (Tal.), Alpecin - Fenix (Hol.)

WorldTour (6): CCC (Poľ.), Israel Start-Up Nation (Izr.), Cofidis, Solutions Crédits (Fr.), Sunweb (Nem.), Bora-Hansgrohe (Nem.) - Juraj Sagan, Erik Baška, Deceuninck - Quick Step (Belg.)

Trať 64. ročníka Okolo Slovenska:

1. etapa - 16. septembra: (1. poletapa: Žilina – Žilina 106,4 km, 2. poletapa: časovka jednotlivcov Žilina – Žilina, 7,1 km)

2. etapa - 17. septembra: Žilina – Banská Bystrica, 206,6 km

3. etapa - 18. septembra: Banská Bystrica – Žiar nad Hronom, 181,3 km

4. etapa - 19. septembra: Topoľčianky – Skalica, 171,7 km

dokopy 672,5 km, 20 vrchárskych prémií, 10 rýchlostných prémií.