Odsúhlasené: Brannobezpečnostný výbor odobril zbraňovú amnestiu aj pôsobenie amerických vojakov

Navrhovanú zbraňovú amnestiu aj pôsobenie štyroch amerických vojakov na území SR odobril na pondelkovom zasadnutí výbor pre obranu a bezpečnosť Národnej rady (NR) SR. Bez pozmeňovacích návrhov prešli aj ďalšie body. TASR to potvrdil predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO).

Zbraňová amnestia by mohla platiť od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s trestnou činnosťou. NR SR 15. júla posunula do druhého čítania novelu zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorú predložili poslanci Smeru-SD. Za posunutie návrhu hlasovali takmer všetci prítomní poslanci.

Výbor odsúhlasil aj návrh na pôsobenie skupinky maximálne štyroch amerických vojakov na území SR. Na našom území by mali byť od 1. októbra v rámci spolupráce Ozbrojených síl (OS) SR a USA pri výcviku spôsobilostí v oblasti civilno-vojenskej spolupráce CIMIC (civil-military cooperation) a psychologických operácií (PSYOPS - psychological operations).

Ďalším schváleným bodom bola novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Obsah novely slúži na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. O novele bude parlament rokovať v druhom čítaní.